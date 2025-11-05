Quién es Alexander “A.E.” Edwards, el novio de Cher que es 40 años menor a ella

La cantante Cher defendió su relación con el productor musical Alexander “A.E.” Edwards en el marco de una entrevista reciente. La artista, de 79 años, se refirió a los cuestionamientos por la diferencia de edad de cuatro décadas que existe entre ambos y la atención pública que genera su vínculo sentimental, el cual fue confirmado por primera vez en 2022.

Quién es Alexander “A.E.” Edwards, el novio más joven de Cher

Alexander Edwards es un productor musical 40 años menor que la icónica artista. Su perfil profesional lo posiciona como una figura relevante en la industria. Cher describe a su pareja como una de las personas más talentosas que conoce. “Creo que es hermoso y muy talentoso”, remarcó la cantante en declaraciones públicas.

Fuera del ámbito profesional, Edwards es padre de un niño de seis años llamado Slash. La intérprete aseguró que desarrolló un vínculo cercano y cariñoso con el pequeño. En una conversación con el programa CBS Mornings, Cher compartió detalles de esta dinámica familiar. “Es muy divertido, muy inteligente. Es un encanto”, comentó sobre el hijo de su novio. Con humor, la artista recordó su anhelo de encontrar “un hombre y un niño pequeño” y cómo la vida le cumplió ese deseo.

Qué dijo Cher sobre las críticas por su diferencia de edad

La relación sentimental genera constantes comentarios y especulaciones, principalmente por la brecha etaria entre ambos. Cher abordó estos señalamientos de manera directa durante su participación en CBS Mornings. “Me da igual. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo”, expresó la estrella. Su postura marca una clara distancia de las opiniones externas.

La cantante también explicó que la diferencia de edad nunca representó un obstáculo para la pareja. Según su testimonio, Edwards la hace sentir cómoda con el paso del tiempo. “Gracias a Dios, no”, respondió cuando le preguntaron si el tema fue motivo de discusión. Además, compartió una frase que su pareja le dice con frecuencia: “Sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven”.

La conexión entre ambos parece natural y fluida. Cher asegura que disfrutan cada momento y que la risa es una constante en su rutina. “Reímos todo el tiempo. Lo amo”, afirmó la artista.

Las tensiones familiares y las apariciones públicas

El entorno cercano de la cantante manifestó ciertas dudas sobre el vínculo. El periódico Daily Mail publicó que Chaz Bono, hijo de Cher, expresó su preocupación por las verdaderas intenciones del productor. Según esas versiones, Bono considera que Edwards muestra “una bandera roja tras otra”. A estos señalamientos se suma un rumor sobre la posible modificación del testamento de la artista para incluir a su pareja.

A pesar del ruido externo, la pareja se muestra sólida en sus apariciones públicas. En los últimos meses se los vio juntos en diversos eventos de alto perfil. Asistieron a la Semana de la Moda de Nueva York, durante la presentación de Valentino Beauty. También participaron en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024 en Cleveland, donde Edwards estuvo acompañado por su hijo.

