Nueva Session de Bizarrap con Daddy Yankee: a qué hora sale y cómo escucharla

Este martes 4 de noviembre Bizarrap hizo un anuncio que entusiasmó a sus fanáticos: una colaboración con Daddy Yankee. Se trata de una nueva “BZRP Music Sessions” con el pionero del reggaetón a nivel mundial, que regresa a la escena musical tras su retiro en 2023. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo sale la canción y dónde se puede escuchar.

El productor argentino anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de la Session #0/66 con una imagen de él con su clásico look con gorra y lentes, y junto a Daddy Yankee, que también tiene parte de su rostro tapado con un gorro. Este posteo provocó una catarata de likes y comentarios de sus seguidores, que expresaron su entusiasmo por la noticia.

Luck Ra - BZRP Music Sessions #61

Cabe recordar que este tema no solo significa la vuelta de Daddy Yankee a la música, que tras su retiro se dedicó a la religión y se volvió un predicador. Bizarrap estuvo unos 11 meses sin publicar nuevas sesiones, puesto que su última canción fue su colaboración con Luck Ra a fines de 2024.

Ahora, ¿por qué es la Session #0/66? Su último éxito llevaba el número #61, por lo que se esperaba que su próxima colaboración fuera la #62. Aunque el productor no dio ninguna explicación al respecto, se intuye que se debe a que Daddy Yankee es considerado uno de los máximos exponentes del reggaeton y se transformó en el primer ídolo mundial de este género.

No es el único misterio que dejó Bizarrap, puesto que publicó un encriptado comentario en el posteo. “Código 787. Alias ‘El Calentón’”, escribió y arrobó a Daddy Yankee.

A lo largo de su carrera, Bizarrap tuvo la oportunidad de colaborar con artistas relevantes de la escena nacional, como es el caso de Duki, Nicki Nicole, Cazzu, Milo J, Trueno, Tiago PZK, YSY A y L-Gante. Luego, pudo trabajar con artistas de gran calibre a nivel internacional: Residente, Quevedo, Shakira, Nicki Jam, Young Miki, Anuel AA, Eladio Carrion, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Arcángel.

A qué hora sale la nueva Session de Bizarrap con Daddy Yankee

La canción saldrá en la noche de este miércoles 5 de noviembre. El mismo Bizarrap dio a conocer el cronograma de lanzamiento de su nueva colaboración en el posteo en que hizo el anuncio:

Argentina: 21

Puerto Rico: 20

México: 18

Miami / Nueva York: 19

Los Ángeles: 16

España: 01 (+1)

Italia: 01 (+1)

Chile: 21

Brasil: 21

Cómo se puede escuchar la Session #0/66 de Bizarrap y Daddy Yankee

El tema estará disponible en las principales plataformas musicales, como es el caso de Spotify. Por otro lado, con la canción se espera que salga un videoclip, como ocurre con otras BZRP Music Sessions y que se publican en YouTube. Seguramente, se podrá ver a Daddy Yankee cantando en el estudio característico del productor.