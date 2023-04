Quién es Alma Gandini, la hija de Laura Ubfal que brilla con su actuación en ATAV 2

escuchar

Alma Gandini tiene 28 años, es actriz y su objetivo no solo es cautivar al público argentino sino que también planea extender su carrera en el exterior. La hija de Laura Ubfal considera como ejemplos a seguir a Mercedes Morán y a Julieta Díaz. En cambio, en el ámbito internacional Meryl Streep es la persona que admira. Actualmente interpreta a Pamela, una de las vedettes del teatro Brisco en la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza (elTrece) tras una seguidilla de actuaciones previas en diferentes producciones nacionales.

Laura Ubfal habló en LAM de su hija Alma, quien es una de las actrices de ATAV

Este martes Ubfal asistió a LAM (América) para hablar de todo, pero en medio de su entretenida charla con el panel de angelitas, Ángel de Brito interrumpió para presentar un saludo que Alma le envió a su madre en vivo. Tras su aparición en la pantalla televisiva, su imagen causó furor y la periodista contó acerca de su carrera en las tiras argentinas.

“Hola mami, quería mandarte un saludo. Estoy súper orgullosa de vos, primero de lo que sos como persona. Para mí sos la mejor mamá que me pudo haber tocado. Mucha gente capaz que no conoce ese lado tuyo porque sos periodista en la televisión, pero sos una madre que me está bancando siempre en todas. Adoro los momentos que pasamos juntas. A pesar de que hagamos cosas distintas, sos un ejemplo a seguir como profesional y un ejemplo de lucha. Te amo”, dijo Alma en un video dedicado a Ubfal.

Alma junto al elenco de ATAV2 (Fuente: Instagram/@almagandini)

Así como lo expresó Alma en su saludo, la periodista se convirtió en un pilar fundamental en el progreso de la actriz desde muy pequeña. Gracias al apoyo constante y la insistencia en perseguir sus sueños, actuó en Graduados, 100 días para enamorarse, Educando a Nina y El Marginal, entre las más conocidas. “Sabe que es una carrera difícil. Siempre me dijo que tenía que ser paciente y saber elegir”, reveló en una entrevista anterior que le hicieron a la intérprete, en donde habló de las advertencias que Ubfal le dio al momento de optar por ese camino.

“Es una gran actriz”, destacó Nazarena Velez, quien la convocó en el pasado para ser parte de sus obras teatrales. “Hace once años que trabaja y no quiere decir que es hija de Laura Ubfal. No quiso ni llevar mi apellido, hizo su vida y su carrera. Está divina con Francella en El encargado. Estoy muy orgullosa”, se sinceró Ubfal.

Guillermo Francella y Alma en medio de la grabación de la tira "El encargado" (Fuente: Instagram/@almagandini)

“A los cinco años empezó a estudiar con Héctor Presa en La Galera y después yo quise que termine el secundario, no la dejé trabajar”, remarcó la periodista. Además, resaltó que Alma no suele contar que es hija de ella, “no le gusta”. En tanto, Laura contó que “vive sola y hace su vida”.

“Ella siempre quiso participar en el medio. Hizo un casting a los 14 años con Carlin Calvo, cuando se iba a hacer la remake de Grande Pa, pero yo quise que termine la secundaria. Le dije: ‘esperá por favor’”, relató Ubfal sobre su hija y la pasión que mantuvo siempre presente por interpretar personajes. Hacia el cierre apuntó a la crianza de Alma y subrayó: “Me costó siempre, porque tuve cinco laburos. Ella lo valora, es la calidad del tiempo, de estar. Somos grandes compañeras”.

LA NACION