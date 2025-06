Quién es Bárbara López, la actriz que interpreta a Florinda Meza en la serie de Chespirito y desató una polémica

Después de mucha espera, el pasado 5 de junio Max estrenó Chespirito, sin querer queriendo, la serie que retrata la vida de Roberto Gómez Bolaños, el creador de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito, clásicos que marcaron generaciones y siguen vigentes hasta hoy. La ficción muestra el lado humano de quienes estuvieron detrás de los personajes más icónicos, entre ellos Florinda Meza, recordada por su papel de Doña Florinda. En esta nueva versión, el personaje es interpretado por Bárbara López, una joven actriz que asume el desafío de dar vida a una figura clave en la historia de la televisión latinoamericana.

Bárbara Elizabeth López Pérez nació el 13 de agosto de 1992 en Monterrey, Nuevo León, y es hija del reconocido productor de televisión Reynaldo López. Desde muy joven mostró interés por la actuación y se formó profesionalmente en el Centro de Educación Artística de Televisa. Su debut llegó en 2015 con la telenovela Amor de barrio, y desde entonces su carrera no paró de crecer, destacándose por su versatilidad en distintos formatos, desde la televisión tradicional hasta las plataformas de streaming.

La actriz mexicana fue elegida para representar a una de las figuras más icónicas de la vecindad (Foto: Instagram @barbara_lopez21)

Uno de sus papeles más recordados fue el de Érika Ballesteros en Vino el amor (2016–2017), que le valió el premio a Mejor Actriz Revelación en los Premios TVyNovelas. Pero su gran salto a la popularidad llegó con Amar a muerte (2018–2019), donde interpretó a Juliana Valdés. Más tarde brilló como Rocío en la serie de Netflix Desenfrenadas (2020), y como Dolores Acevedo en Señorita 89 (2022), un drama que exploró el lado oscuro de los concursos de belleza en los años 80 en México.

Tiene una sólida carrera en televisión y streaming, y ahora enfrenta un nuevo desafío (Foto: Instagram @barbara_lopez21)

En cine, participó en películas como El mesero (2021) y Papá o Mamá (2023), y también formó parte del elenco de El juego de las llaves. Ahora, en Chespirito: Sin querer queriendo, Bárbara asume uno de los desafíos más importantes de su carrera al interpretar a Margarita Ruíz, personaje inspirado en Florinda Meza, actriz, comediante y compañera de vida de Roberto Gómez Bolaños, creador del universo que marcó a toda una generación en América Latina.

Florinda Meza vs. los herederos de Chespirito: el conflicto detrás del estreno

En medio del estreno de Chespirito, sin querer queriendo se desató una fuerte polémica por parte de Florinda Meza. En un video que se viralizó en redes y diversos medios, la actriz rompió el silencio y fue categórica: “Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto. Total mentira. Por principio de cuentas sé, de muy buena fuente, que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad”. En la serie, producida por los hijos del comediante, aparece un personaje inspirado en ella bajo el nombre de Margarita Ruiz, interpretado por Bárbara López, decisión que, según trascendió, se tomó para evitar conflictos legales. “Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria... son de mi propiedad”, agregó Meza.

Florinda Meza opinó sobre la serie Chespirito, sin querer queriendo (Video: Instagram @insouthmagazine)

El conflicto con los herederos no es nuevo, puesto que en 2020 Meza había cuestionado públicamente la decisión de sacar del aire los programas de Chespirito: “¿Hay que dejar a los niños sin humor en un momento tan difícil?”, dijo entonces. Mientras tanto, los hijos de Gómez Bolaños impulsaban nuevos proyectos, como una versión animada y un musical para Broadway. Ahora, con el estreno de la bioserie, la grieta familiar volvió a quedar al descubierto. Según quienes vieron los primeros episodios, Meza y otros actores como Carlos Villagrán no salen bien parados. A él se lo retrata como alguien egocéntrico y problemático, y se muestra el vínculo extramatrimonial de Bolaños con Meza en contraste con la madre de sus hijos, presentada como una figura sufrida.

Frente a este panorama, Florinda Meza ya prepara su respuesta: un documental titulado Atrévete a vivir, que incluirá material inédito, fotos, videos y testimonios. Su estreno está previsto para fines de julio o principios de agosto, y promete sumar un nuevo capítulo a una historia que, lejos de cerrar con la serie, recién comienza.