Quién es Danilo Díaz, el empresario con el que la hija de Luis Miguel anunció su compromiso

El cantante Luis Miguel se encuentra de festejo. No solo se agotaron todas las entradas de los próximos tres shows que protagonizará en Buenos Aires, cuya gira comenzará el 3 de agosto en el Movistar Arena. Además, su primera hija, fruto de su relación con Stephanie Salas, anunció su boda a los 33 años. Michelle Salas compartió unas instantáneas con su pareja desde hace siete años, el empresario venezolano Danilo Díaz, donde dejó ver su anillo de compromiso: “El principio del siempre”.

“El principio del siempre: nosotros”, escribió Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel, a través de su cuenta de Instagram este lunes. En la publicación, compartió dos instantáneas en blanco y negro junto a su pareja, Danilo Díaz Granados, con quien dejó ver un anillo de compromiso en la mano izquierda. La modelo y diseñadora, primogénita del “Sol de México”, anunció así que se casará con el empresario.

Michelle Salas compartió un romántico posteo con su pareja Instagram: michellesalasb

Danilo y Michelle se conocieron hace siete años, en 2016, en Massachusetts, en el Babson College ubicado en Wellesley, Estados Unidos, donde él obtuvo el título de Ciencias Económicas y Empresariales. Según trascendió, al poco tiempo de iniciar el romance, la pareja se distanció, pero retomaron el contacto a raíz de un accidente que tuvo la modelo mientras esquiaba.

Oriundo de Venezuela, Díaz actualmente dirige una compañía ubicada en Estados Unidos, mientras reside en Miami, llamada Toys for Boys, que distribuye accesorios de alta gama, como relojes, joyas y autos de lujo. En tanto, trata de mantener un perfil bajo y configuró su perfil de Instagram de manera privada.

La emotiva felicitación de Stephanie Salas

La noticia de que la pareja se daría el “sí, quiero” se confirmó con el posteo de Michelle Salas, pero anteriormente el empresario y diseñador Osmel Sousa dio algunos indicios de la primicia. La boda, según comentó en La Casa de los Famosos 3 (Telemundo), se celebrará entre junio y julio de este año, en Santo Domingo (República Dominicana). Así, Sousa anunció que tenía pensado viajar al Caribe: “Tú sabes que se casa la hija de Luis Miguel”.

En tanto, Stephanie Salas, la mamá de la futura novia, le dedicó un emotivo mensaje en la publicación que la modelo compartió a través de su perfil de Instagram. “Hija mía, nada me hace sentir más plena que verte feliz”, comenzó. Y siguió: “Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado, así que me agarras fuerte”.

Stephanie Salas le dedicó un emotivo mensaje a su hija Instagram: michellesalasb

“Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa. Enhorabuena, mi amor. Viva el amor”, concluyó.

Por su parte, el artista se prepara para el Luis Miguel Tour 2023, que comenzará el 3 de agosto en la Argentina y se extenderá por Sudamérica, México y Estados Unidos. En Buenos Aires, el cantante debutará en el Movistar Arena y seguirá los días 4 y 6 de ese mes. Pero la demanda de entradas produjo que el intérprete de “Hasta que me olvides” agregara más fechas a su gira: así, presentará también shows los días 8, 9, 12, 15, 17 y 18.

