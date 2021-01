Quién era Emily Mitchell, la influencer que murió embarazada de su quinto hijo

La influencer de maternidad falleció tres días antes de Navidad, pero la noticia se dio a conocer cuando su círculo íntimo publicó en una plataforma de financiamiento colectivo un posteo para juntar dinero para la educación de los hijos de Mitchell Crédito: Instagram the.hidden.way

Emily Mitchell, influencer y bloguera estadounidense de 36 años, murió de forma repentina el pasado 22 de diciembre en su casa en la localidad de Rhode Island. Como había anunciado el 19 de noviembre en su popular cuenta de Instagram, estaba embarazada de su quinto hijo.

Las razones de su muerte aun no se dieron a conocer. Emily estaba desayunando cuando se desvaneció. Los médicos intentaron reanimarla, pero no lo lograron. "Ella partió de su hogar para estar con el Señor. Los médicos todavía están trabajando en encontrar las respuestas para su familia. Actualizaremos a todos con la información cuando las obtengamos", afirmó su círculo íntimo en una publicación en GoFundMe, donde llevan recaudados alrededor de 160.000 dólares para la educación de Finn, Isla, Edie y Lulu, los hijos de Emily y Joe.

Esta publicación en la plataforma de financiamiento colectivo fue creada por una amiga de Emily, Allyson Speake, y fue la forma en la que se hizo pública la muerte de la influencer. "Nuestra querida Emily y su precioso bebé por nacer nos dejaron inesperadamente en la mañana del 22 de diciembre de 2020. Nuestros corazones están destrozados y muchos extrañarán mucho su presencia alegre", expresó el comunicado.

"Este causó un gran impacto en la vida de tantas personas, y esta pérdida es incomprensible para cualquiera que la conociera. Nuestra amiga era una madre y esposa dedicada, tenía un corazón para el Señor, y amaba tanto a sus hijos", agregó la publicación.

Emily Mitchell y una vida de alto perfil

Emily solía mostrar en su Instagram una vida poética, rodeada de sus hijos en la granja que compartía con su esposo. La bloguera era conocida por sus recomendaciones sobre la vida en familia y llegó a convertirse en influencer de maternidad, una categoría que incluye mostrar fragmentos de la vida privada, consejos para madres y padres primerizos, y algunas ideas para "des romantizar" la maternidad.

Su última publicación en Instagram hablaba de la forma en la que iba a nacer su bebé, un tema candente para las influencers de la maternidad: "Esta será mi quinta cesárea. Sea cual sea la forma en que llegue su bebé, sepan que su experiencia es válida y digna. No eres menos madre si necesitas una intervención médica de emergencia, si tenés una cesárea planeada o una epidural. No eres una 'mejor' madre si tuviste un parto en casa o un parto vaginal sin medicación. ¿Y si criaste a tus hijos mediante la adopción o el alquiler de vientres o en una familia ensamblada? Esos son tus bebés y sentate orgullosa en la mesa de la maternidad".

El posteo continuaba con su declaración de principios: "Mi plan nunca fue tener cinco cesáreas. Pero podés estar seguro de que estoy muy agradecida por ellas. Incluso sí me apené con la primera por perderme lo que se suponía que era la 'verdadera experiencia de la maternidad'. ¿Cómo me siento ahora? No importa cómo lleguen aquí. Solo importa que lleguen. Y son tan profundamente amados".

Además, Emily era devota de la fe cristiana y sus creencias las aplicaba a los posteos con recomendaciones para madres y padres. En las publicaciones de su cuenta en Instagram también solía contar cómo era su experiencia como educadora de sus propios hijos, ya que había elegido el homeschooling como filosofía de vida y crianza.

Según su obituario online, tenía un título en psicología y era una talentosa música y profesora. Asimismo, Emily tenía otra cuenta en Instagram donde reclutaba personas para vender productos de una marca de aceites esenciales que es considerada de marketing multinivel.