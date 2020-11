Quién es Jackie Patoka, la empresaria uruguaya que quiere adoptar a Morena Rial

Jacqueline Patoka suele aparecer en las redes de Morena Rial y la influencer la llama "mamá". Recientemente, la uruguaya radicada en Miami reveló sus intenciones de adoptarla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2020 • 12:41

La amistad entre Jacqueline Patoka y Morena Rial nació gracias al contacto de la vedette y actriz uruguaya Abigail Pereira. Se muestran muy cercanas en las redes sociales. En los últimos días, Patoka manifestó que tiene intenciones de adoptar a la joven.

En una entrevista reciente, Patoka, de 52 años, aclaró que su vínculo se originó en una campaña contra el bullying y la discriminación que llevó adelante con Pereira, quien ya era amiga de la hija de Jorge Rial. "Fue una relación que empezó en lo comercial y terminó en lo más profundo de mi corazón, al punto de que hoy puedo decir que More es mi hija, del corazón, como quieran llamarlo, pero mi hija", contó a la revista Paparazzi.

Jackie, el apodo que usa en su perfil de Instagram, es uruguaya como Abigail pero está radicada en Miami. Allí se desempeña como "presidente honoraria" de Las Vegas Walk of Stars, una versión del clásico "paseo de las estrellas" de Hollywood, según el sitio web oficial de la organización.

Sobre la vida familiar de Morena, Patoka aclaró: "De la relación entre su padre y ella no voy a hablar porque no me corresponde, ninguno de los que habitamos la tierra tenemos el libro perfecto de ser padres. No soy quien para juzgar por respeto a su papá y por respeto a ella".

Madre de cinco hijos, a los que cuida "como una leona", Jackie reveló que piensa en una convivencia con Rial e intenta ayudarla con su futuro laboral. "Me encantaría que ella pudiera venirse a Miami pero no es un tema que yo pueda decidir. Puede crecer muchísimo en su profesión. Estamos impulsando toda la parte de su carrera musical", manifestó. Por último, aseguró que a Francesco, hijo de Morena, lo considera su propio nieto: "Lo quiero con todo mi ser", sostuvo.