Sorteo del Mundial 2026: cuál podría ser el grupo de la selección argentina, según la inteligencia artificial
La selección dirigida por Lionel Scaloni defenderá el título en la próxima cita mundialista; cómo quedaría conformado su grupo, según una simulación de la herramienta digital
- 2 minutos de lectura'
El próximo viernes, en los Estados Unidos, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) llevará a cabo el sorteo del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, el primero de la historia que contará con 48 participantes contra los 32 que compitieron en las últimas siete ediciones.
El evento comenzará a las 14 (hora argentina) en el Kennedy Center de Washington y se transmitirá en vivo a través de TyC Sports, DSports, Telefe y la TV Pública.
A raíz de este evento tan importante que se da en la previa a la cita mundialista, la inteligencia artificial (IA) recolectó los datos suficientes para hacer una simulación sobre cómo será una posible fase de grupos donde la Argentina es uno de los cabezas de serie junto a España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica Alemania y los tres países anfitriones.
Según la herramienta digital, la Argentina encabezará uno de los 12 grupos junto a Japón, Escocia y Ghana. A priori, según las últimas actuaciones de dichas selecciones, los nipones serían un rival de fuste para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que tendrá la responsabilidad de defender el título conseguido en Qatar.
Escocia vuelve a disputar un Mundial después de 28 años de ausencia. En su grupo, superó a Dinamarca, Grecia y Bielorrusia y se ganó un boleto para la cita mundialista de 2026.
Por su parte, Ghana fue uno de los equipos que más puntos consiguió en las eliminatorias africanas y disputará un nuevo Mundial, que será el quinto en su historia, luego de haber participado en anteriores ediciones en el 2006, 2010, 2014 y 2022.
