Se estrenó el documental de Stranger Things en Netflix: las revelaciones que sorprendieron a los fans

El final de Stranger Things todavía es uno de los temas más comentados en redes sociales, donde fans de todo el mundo comparten sus reacciones, teorías y datos curiosos sobre la serie que logró consolidarse como una de las más emblemáticas de la última década. Lejos de apagarse tras su despedida, el fenómeno crece y ahora suma un nuevo capítulo con el estreno de un documental en Netflix que revela detalles inéditos sobre el detrás de escena, el elenco y el proceso creativo.

Se trata de One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, el documental dirigido por Martina Radwan que ya se encuentra disponible en la plataforma. En esta producción, la directora tuvo acceso total al proceso creativo de la última temporada de la serie creada por Matt y Ross Duffer, y comparte revelaciones y detalles que suelen pasar desapercibidos para el público, pero que resultan especialmente atractivos para quienes disfrutan conocer el detrás de escena de uno de los mayores éxitos de Netflix.

Las revelaciones más destacadas del documental de Stranger Things

La producción revela cómo se construyó la temporada final y expone decisiones creativas, desafíos técnicos y situaciones inesperadas que marcaron el cierre de una de las series más icónicas de Netflix. A continuación, tres de las revelaciones que más sorprendieron:

La escena de Will tomó semanas en grabarse

Según el documental, varias escenas icónicas requirieron semanas de rodaje Gentileza

Uno de los momentos más impactantes de la temporada final ocurre durante el capítulo cuatro, en el que se revela que Will Byers, aún conectado con la mente colmena de Vecna, comienza a desarrollar habilidades similares a las de Eleven. De inmediato, la secuencia se convirtió rápidamente en una de las más comentadas por su intensidad emocional y su carga narrativa.

Sin embargo, según el documental, esa escena tardó seis semanas en realizarse. No solo por la complejidad técnica y la coordinación entre equipos, sino también porque lo que se ve en pantalla es, en realidad, el resultado de cinco tomas distintas ensambladas, una decisión de edición que permitió potenciar el dramatismo del momento.

Las grabaciones comenzaron sin un final de temporada definido

Los creadores comenzaron a grabar sin tener definido el final de la temporada Gentileza

Aunque la quinta temporada tardó años en concretarse, lo cierto es que cuando comenzaron las grabaciones, los hermanos Duffer todavía no tenían cerrado el desenlace de la historia. Una situación poco habitual para una producción de este nivel, y que generó tensiones internas.

De hecho, el guion del octavo y último episodio —titulado The Rightside Up— aún no estaba completo mientras ya se filmaban escenas clave. El documental cuenta que incluso ejecutivos de Netflix empezaron a mostrarse impacientes y presionaron al equipo creativo para que definiera el cierre, conscientes de la enorme expectativa global que rodeaba al final de la serie.

La sustancia viscosa no tenía que verse así

Algunas secuencias tuvieron que ser modificadas en postproducción

Quienes ya terminaron la temporada recordarán la escena en la que Jonathan y Nancy se abrazan mientras una sustancia gris y viscosa del Upside Down amenaza con envolverlos. Lo curioso es que ese efecto visual no salió exactamente como estaba planeado.

El documental revela que el equipo de escenografía pasó meses con pruebas de colores y texturas para recrear el mundo alternativo, pero el material utilizado quedó más líquido de lo esperado, con un aspecto similar al del cemento derretido. Aunque el director Shawn Levy no quedó del todo conforme con el resultado, decidieron continuar con la filmación y ajustar los detalles en postproducción, logrando finalmente una escena que hoy es de las más recordadas del cierre.