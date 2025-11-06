Dua Lipa, en Buenos Aires: los guiños a la Argentina, sus amores y los rumores sobre quién podría ser su invitada sorpresa

Dua Lipa ya comenzó a revolucionar la Argentina. La artista británica llegó este miércoles a Buenos Aires, donde viernes y sábado se presentará en el estadio de River Plate, en el marco de su gira Radical Optimism Tour. Confesa admiradora del público local, la artista mantiene por el país un cariño especial. Y mientras los fans especulan sobre la participación de una estrella vernácula en alguno de sus shows, ella recorre la ciudad y se prepara para su gran regreso.

show de Dua Lipa en su anterior visita al país, en el campo Argentino de polo marcelo-gomez-9897 - LA NACION

Lipa pisó suelo argentino el miércoles: su avión, proveniente de Nueva York -donde pasó unos días junto al actor Callum Tatum, su prometido- aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fiel a su estilo saludó con cariño a los admiradores que se acercaron hasta el lugar para verla e intentar sacarse una foto con ella.

Dua Lipa eligió una parrilla de Villa Crespo para su primera noche en Buenos Aires

Junto con su equipo, la cantante de origen albanokosovar se trasladó hasta el hotel Four Seasons, donde también algunos fans lograron filmarla y compartieron las imágenes en las redes sociales. Lipa llevaba una campera amarilla y negra y el pelo suelto. Por la noche, el grupo eligió cenar en Madre Rojas, una parrilla de Villa Crespo. Allí también hubo testigos. “Ay dios mío, qué linda que es”, se escucha decir a la fanática que tomó las imágenes y las compartió en su cuenta de X.

Los rumores sobre quién será su invitada especial

¿Será Lali Espósito la invitada especial de Dua Lipa? (Foto: Instagram @larevuelta_tve)

Además de presentar su último álbum de estudio y hacer un recorrido por sus mayores éxitos como “Training Season”, “Houdini”, “Levitating”, “Don’t Start Now”, “Be The One”, entre otros temas, se espera que Dua Lipa invite al escenario a un artista local, algo que ya hizo en otras oportunidades con Enrique Iglesias, Charlie XCX, Lionel Richie, Lenny Kravitz, Gwen Stefani y Billie Joe Armstrong, de Green Day.

A horas de su primer show, un nombre empezó a sonar con fuerza: el de Lali Espósito. Los rumores sobre la intérprete de “Fanático” comenzaron a circular en las redes sociales cuando sus seguidores notaron que Dukagjin Lipa, el padre y representante de la estrella británica, comenzó a segur a Lali en Instagram. En su feed, el productor tiene -entre otras- varias fotos con las estrellas que acompañaron a su hija en sus espectáculos.

Los guiños de Dua Lipa a la Argentina

Dua Lipa en su anterior visita se mostró muy amable con los argentinos

Antes de llegar al país, Dua Lipa hizo una aparición tan esperada como celebrada en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de Buenos Aires que se llevó a cabo el sábado pasado. A través de un video que se proyectó en las pantallas del evento, la artista se sumó a la celebración y saludó a la comunidad LGBTQI+ en perfecto español. “Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado, acompañándolos con todo mi orgullo y cariño”, expresó. También se mostró emocionada por su regreso al país. “Estoy tan feliz de poder compartir mis shows con ustedes y de volver a su ciudad increíble. Los amo muchísimo”, agregó, y soltó un beso a las cámaras. La respuesta fue una ovación.

Antes de ese saludo, en abril de este año, la artista ya había manifestado en público su amor por los argentinos. El comentario surgió en una conversación que mantuvo con su colega Billie Eilish en el podcast Dua Lipa: At Your Service, que hace en colaboración con la BBC. Eilish y Lipa hablaron de música y de sus carreras y, cuando hicieron referencia a los shows en Latinoamérica, la británica declaró un gran fanatismo por el público argentino. “Quiero decir, vos los conocés. Es una experiencia salvaje. Estuvimos en Sudamérica durante tres semanas. Argentina fue uno de los mejores shows de mi vida. Fue una maldita locura”, disparó.

Dua Lipa recomendó la lectura de dos novelas de autores argentinos Captura de Video

En el 2022, un mes después de sus shows en el Campo Argentino de Polo, la cantante británica habló de sus sitios preferidos de Buenos Aires en un newsletter enviado a sus fans. “Una de mis cosas favoritas de hacer giras y visitar ciudades alrededor del mundo es pedirle a amigos que me den recomendaciones”, escribió la artista en el mensaje al que tituló “Buenos Aires, te amo”. Luego, confesó que para ella es “una de las ciudades más hermosas del mundo” y enumeró los lugares que lograron cautivarla: algunos restaurantes, la librería El Ateneo Grand Splendid y Caminito.

Además de su gusto por la comida, Dua Lipa es una voraz lectora. Y los autores argentinos suelen estar entre sus favoritos. La semana pasada, en un posteo que compartió en su cuenta de Instagram, incluyó el libro Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez, en su selección de Halloween. A fines del año pasado recomendó la lectura de dos novelas de autores argentinos: In the Distance, escrita en inglés por Hernán Díaz, y No es un río, de Selva Almada. Meses antes, fue categórica en relación a Fortuna, de Hernán Díaz. “Me hizo volar la cabeza”, confesó.

Una mujer enamorada

Dua Lipa y Calum Turner se conocieron en enero de 2024 (Foto: Instagram/@dualipa)

En junio de este año Dua Lipa anunció su compromiso con Callum Turner, con quien sale desde enero de 2024. La estrella pop internacional hizo el sorpresivo anuncio en una entrevista para la revista British Vogue. “Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante”, expresó. Según contó, el actor fue quien decidió dar el paso luego de consultarle al círculo íntimo de su novia. “Estoy obsesionada con él. Es totalmente yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien”, señaló la intérprete de “Don´t Start Now”.

Si bien la compositora británica ya lleva el anillo en el dedo anular, aun la pareja no decidió cuándo será la fecha en el que ella camine al altar. “Quiero terminar mi gira, Callum está filmando, así que estamos disfrutando de este momento. Nunca fui alguien que pensara mucho en la boda o soñara con qué tipo de novia sería. De repente, me encuentro pensando: ‘¿Y qué me pondría?’”, dijo, sorprendida.

Dua Lipa y su ex, el modelo Anwar Hadid

Antes de que el actor de Animales fantásticos y dónde encontrarlos llegara a su vida, Lipa mantuvo una relación con el modelo Anwar Hadid de 2019 a 2021. Luego se la relacionó con Jack Harlow y Trevor Noah, aunque su última relación oficial fue con Romain Gavras, de 41 años, hijo del director de cine greco-francés Konstantinos Gavras, a quien acompañó durante el verano boreal a la edición del Festival de Cannes.