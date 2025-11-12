Quién es Richard Ashcroft, el telonero de Oasis: todo lo que hay que saber del exlíder y vocalista de The Verve

El regreso de Oasis a la Argentina, programado para el 15 y 16 de noviembre en el estadio de River Plate, tendrá un atractivo especial: Richard Ashcroft será el artista encargado de abrir los conciertos, quien ya compartió escenario con la banda británica en Reino Unido e Irlanda y manifestó su deseo de participar en la gira sudamericana. Esta noticia generó gran expectativa entre los fanáticos que aguardan su presencia en el Monumental.

¿Quién es Richard Ashcroft?

Richard Ashcroft es un músico inglés, ampliamente reconocido como el líder y vocalista de la banda The Verve. Se lo considera una figura clave del britpop, ya que cuenta con una trayectoria que abarca trabajos solistas y colaboraciones notables con bandas como Coldplay, The Chemical Brothers y Unkle.

Richard Ashcroft tiene colaboraciones con Coldplay, The Chemical Brothers y Unkle Archivo

Ashcroft ya compartió escenario con Oasis en el Reino Unido e Irlanda. El músico manifestó su entusiasmo por participar en la gira sudamericana, un deseo que finalmente se concretó y que, según sus declaraciones, la composición de Noel Gallagher y el espíritu de Liam Gallagher influyeron significativamente en la creación de algunos de sus éxitos, como “Bittersweet Symphony”.

Las visitas de Richard Ashcroft a la Argentina

El músico inglés visitó la Argentina por primera vez en 2016, donde participó en el Personal Fest y ofreció un show más íntimo en el Gran Rex. En diálogo con LA NACION, Ashcroft expresó: “Sé que la gente tiene fuerte afinidad con mis canciones. Va a ser emotivo e inspirador para todos, no solo para el público. Quiero dar un mensaje fuerte y que ojalá podamos llegar a ese lugar de trascendencia. Imagino que será como tocar en Manchester, allí la gente se vuelve loca cada vez que toco”.

Richard Ashcroft participó del Personal Fest en 2016 Agustín Dusserre - RollingStone

El cantante también admitió que su visita al país respondió a un deseo personal y no a una invitación especial. Luego de esa presentación, el músico regresó a la Argentina en 2017 y se presentó en el Luna Park.

El legado de Oasis en Argentina y su esperada vuelta

Oasis dejó una huella imborrable en el público argentino a través de sus múltiples visitas. El primer encuentro se produjo en 1998 en el Luna Park, con localidades agotadas durante la gira “Be Here Now”. Tres años después, la banda regresó para el Buenos Aires Hot Festival en el Campo Argentino de Polo, donde compartió escenario con Neil Young. En 2006, volvieron a presentarse en el mismo recinto.

Oasis se presentará en el Estadio Monumental el 15 y 16 de noviembre (Instagram: @dfentertainment)

La última actuación de la banda en Buenos Aires tuvo lugar en mayo de 2009, meses antes de su separación, en el estadio de River Plate. Durante ese concierto, la interpretación de “Don’t Look Back in Anger” generó un momento memorable. “Ese show fue increíble; la forma en que el público cantó cada canción nos hizo sentir como en casa”, recordó Noel Gallagher.

Presentación de Oasis en Gales

Para su esperado regreso, Oasis prepara un repertorio de 23 canciones, que incluyen 19 en el programa principal y cuatro bises. El cierre del espectáculo promete momentos épicos con temas como “The Masterplan”, “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”.

