Tan Biónica en Vélez 2026: preventa, precios de entradas y fechas
La banda comunicó su retorno a los grandes escenarios para marzo del próximo año; los detalles sobre la adquisición de los boletos ya fueron revelados
Tan Biónica anunció un nuevo concierto en el estadio Vélez para el 27 de marzo de 2026. La banda liderada por Chano Moreno Charpentier presentará su último álbum, El regreso, y repasará sus clásicos. La información sobre la venta de los tickets se conoció este miércoles 12 de noviembre, en el marco de la vuelta del grupo a los escenarios tras su exitosa gira de 2023, La Última Noche Mágica.
Cuándo salen las entradas para Tan Biónica en Vélez
La comercialización de los tickets tiene una primera etapa de preventa. La preventa de entradas comienza este miércoles 12 de noviembre a las 12, de manera exclusiva para clientes BBVA Visa a través de la plataforma digital. Estos clientes tendrán la posibilidad de pagar los boletos en seis cuotas sin interés con el uso de ciertas billeteras virtuales.
Una vez que se agote el cupo disponible en esa instancia, la plataforma habilitará la venta general. En esa fase, el público podrá adquirir sus localidades con todos los medios de pago disponibles en el mismo sitio web. El concierto en Liniers representa la primera oportunidad para escuchar en vivo las canciones de su más reciente trabajo discográfico.
Los valores se conocerán este miércoles a las 12. En ese momento, se habilitará la plataforma de venta online y se publicará el listado completo de precios según cada sector del estadio. Se espera que haya diferentes categorías de precios que correspondan a ubicaciones como campo, plateas y tribunas populares, con costos variados para cada una de ellas.
Cómo sacar las entradas: paso a paso
Registrarse en Enigma Tickets
Antes de que empiece la venta de entradas del recital, se recomienda registrarse en el sitio para acelerar el proceso de compra. Para ello, se debe completar un formulario de inscripción con datos personales.
Buscar el evento del show de Tan Biónica
Ingresar a Enigma Tickets y buscar el evento “Tan Biónica - El Regreso”.
Seleccionar las entradas que se quiere comprar
Elegir la cantidad y tipo de entradas disponibles para ese evento.
Desde la ticketera informa que en el recital habrá acceso restringido a menores de 3 años. Los mayores de esa edad deberán abonar entrada. A su vez, aquellos que son menores de 14 años deberán ser acompañados por un mayor responsable.
Elegir el medio de pago
Completar la compra y elegir un método de pago, que puede ser tarjeta de crédito o débito, transferencia, o pago mediante otras opciones como MODO.
El Regreso: el nuevo disco que presentará la banda
El grupo integrado por Chano Moreno Charpentier, su hermano "Bambi", el baterista Diega Lichtenstein y el guitarrista Seby Seoane presentará oficialmente su nuevo álbum. El disco, titulado El Regreso, marca una nueva fase para la banda después de una década sin estrenar material. El trabajo se compone de diez temas e incluye colaboraciones con destacados artistas de la escena local.
Entre las canciones más relevantes del álbum figuran “Tus Cosas”, junto a Airbag; “Boquitas Pintadas”, con la participación de Nicki Nicole; y “Mi Vida”, una colaboración con Andrés Calamaro. El tema “El Problema del Amor” también se destaca en el repertorio. A pocos días de su lanzamiento, el disco superó los 12 millones de reproducciones en plataformas digitales. Además, todas sus canciones ingresaron al Top 50 de Spotify Argentina.
Un show con clásicos y un gran despliegue
La producción del evento anticipa un espectáculo de gran escala. El concierto contará con proyección de visuales, un importante despliegue de escenografía y un sistema de sonido de última generación. Junto a las nuevas canciones, la banda interpretará los himnos que marcaron su historia, como “Ciudad Mágica”, “La melodía de Dios” y “Obsesionario en La Mayor”.
Los organizadores del evento destacan que el show será una celebración completa. Lo describen como un encuentro entre las personas que crecieron con la música de Tan Biónica en Vélez y quienes la descubran por primera vez. Afirman que el espectáculo combinará los clásicos, los nuevos temas y la misma fuerza que consolidó al grupo.
Este nuevo concierto llega tras el suceso de la gira La Última Noche Mágica de 2023. Esa serie de presentaciones convocó a más de medio millón de personas en la Argentina, Latinoamérica y Europa. El tour representó el reencuentro de la banda con su público y la llevó por escenarios de Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España. Aquella seguidilla de fechas agotó sus localidades en tiempo récord.
