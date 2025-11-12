A qué hora empieza la venta de entradas para Tan Biónica
La banda de Chano Charpentier anunció un recital en Vélez para presentar su nuevo disco; los horarios de inicio de la comercialización de los tickets y cómo adquirirlos
Tan Biónica anunció un show en el estadio Vélez Sarsfield en marzo de 2026, para presentar su nuevo álbum. El anuncio generó gran expectativa entre sus seguidores y muchos se preguntan a qué hora inicia la venta de entradas.
Show de Tan Biónica en Vélez: todo lo que hay que saber
La banda liderada por Chano Charpentier se presentará el viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio Vélez Sarsfield, donde presentaran su nuevo álbum, El Regreso, lanzado el 4 de noviembre. Este disco incluye 10 temas nuevos con colaboraciones de Airbag, Nicki Nicole y Andrés Calamaro, una pieza que consolida su primer trabajo de estudio en 16 años. Se espera que la banda toque también sus grandes éxitos como “La melodía de Dios”, “Ciudad mágica” y “Loca”.
Venta de entradas para Tan Biónica
La preventa de entradas comienza el miércoles 12 de noviembre a las 12. Está dirigida a clientes del banco BBVA, quienes podrán acceder a 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa, pagando a través de Modo.
La venta general comienza automáticamente una vez agotada la preventa, que podría ocurrir el mismo miércoles 12 de noviembre. En esta etapa, se aceptan todos los medios de pago a través de Modo o Mercado Pago.
Cómo comprar las entradas del show de Tan Biónica en Vélez
Los tickets estarán disponibles a través de Enigma Tickets. Es importante destacar que esta ticketera solo ofrece entradas digitales a través de su aplicación Enigma Experience Wallet. Los asistentes al evento deben descargar esta app para presentar los tickets mediante un código QR al ingresar.
Pasos a seguir para conseguir entradas de Tan Biónica
- Registrarse en Enigma Tickets: Se recomienda registrarse en el sitio antes del inicio de la venta para agilizar el proceso de compra. Se debe completar un formulario con datos personales.
- Buscar el evento del show de Tan Biónica: Ingresar a Enigma Tickets y buscar el evento “Tan Biónica - El Regreso”.
- Seleccionar las entradas que se quiere comprar: Elegir la cantidad y tipo de entradas disponibles. La ticketera informa que el acceso está restringido a menores de 3 años. Los mayores de esa edad deben abonar entrada. Los menores de 14 años deben estar acompañados por un mayor responsable.
- Elegir el medio de pago: Completar la compra y elegir un método de pago, como tarjeta de crédito o débito, transferencia, o pago mediante otras opciones como Modo.
El anuncio de Tan Biónica sobre su nuevo show
Los intérpretes de “Obsesionario en La Mayor” utilizaron su cuenta de Instagram para dar pistas sobre el anuncio y publicaron una historia con un dibujo de un estadio y la canción “Seven Nation Army” de White Stripes, un tema adoptado por el público argentino en recitales.
Luego, a las 11.11, la banda subió un video que continúa la historia de su videoclip “El problema del amor”, con la participación del actor Federico D’Elía, quien interpreta al psicólogo del grupo. En el video, los integrantes expresan que “falta algo”, que necesitan “a la gente”, y que es el momento de un nuevo show.
