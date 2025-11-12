La China Suárez contra el mundo: del rechazo de Olga y Paula Chaves a la exigencia que hizo caer su entrevista en Luzu

Mientras en sus redes la China Suárez comparte postales de su vida en Turquía y su gran presente amoroso, en el plano laboral -más precisamente en lo que se refiere a la prensa de sus proyectos- la situación es más complicada. En la previa al estreno de su último proyecto, Hija del fuego: la venganza de la bastarda, trascendió que el canal de streaming Olga no quiso recibir a la actriz y se confirmó que su entrevista en Luzu TV, anunciada por el propio Diego Leuco, también se frustró.

El tema comenzó a sonar con fuerza en los medios luego de que la periodista Laura Ubfal publicara ayer en su cuenta de X que Disney, la productora de la serie, le ofreció a Olga hacer una nota con la actriz. “No hubo aceptación en apoyo a Wanda. Quería ir al programa de Paula Chaves”, agregó. Ubfal hizo referencia así al Wandagate, el escándalo que hace más de cuatro años protagonizan Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi y que terminó con la amistad de la China y Chaves. En ese momento, aún estaba firme la nota de la China en Luzu TV.

Nico Occhiato rechazó la nota con la China pero ofreció otros programas de su canal de streaming (Luzu Tv)

El mismo Diego Leuco en Antes que nadie, su programa matinal, anunció la presencia de la ex Casi Ángeles. “Mañana, en exclusiva. Primera nota que da en años. La China Suárez en vivo”, exclamó. En las primeras horas de la tarde, Paula Varela, en Intrusos, agregó que iba a estar en el pase entre Leuco y Nicho Occhiato. “La información que circula es que Olga no quería a la China porque es pro Wanda”, sumó Rodrigo Lussich.

“¡Paren todo! Se canceló la nota de la China en Luzu. No hay nota, me lo avisó el mismísimo Luzu”, anunció a los gritos Yanina Latorre con una botella de champagne en cada mano alrededor de las 16 en su programa de radio de El Observador. Cabe recordar que la conductora y la actriz están enfrentadas en una guerra mediática que recrudeció durante los últimos días. “Parece que se puso pesadita con las condiciones. Es una falta de respeto lo que pidió”, sentenció.

Diego Leuco hizo el anuncio de la nota con la China Suárez, pero luego la entrevista se canceló

Por la noche en Sálvese quien pueda, su programa de América, Latorre amplió la información. “Ella solo quería ir al programa de Nico Occhiato, que es el mejor de Luzu en views”. Ante la negativa del creador del canal de streaming, le ofrecieron ir a Patria y Familia o Antes que nadie. La China confirmó este último espacio. “Se arregla la nota con Diego Leuco. Él le ofrece un mano a mano, pero ella dice que no, que quiere con toda la mesa. Y se cierra”, explicó.

Si bien la presencia de la China en Luzu TV parecía un hecho y hasta se hizo el anuncio, Latorre explicó que se cayó por los requisitos que la China comenzó a sumar. “Puso una condición, que a mí me parece una de las condiciones más berretas y más falta de respeto que puede haber”, sentenció. “Puso como condición que ella va a la nota solamente si Nico Occhiato está en el piso, adentro, al aire del programa de Leuco”, reveló. “Es una falta de respeto y no se bajó ella, la bajaron”, cerró indignada.

El enfrentamiento de Suárez con la prensa no terminó allí. Latorre también contó las exigencias que la actriz solicitó a la hora de hacer la promoción de su serie en los medios gráficos y digitales. “En la gráfica, y por el estreno de la serie, la China no está dando notas ella sola. Solamente quiere dar notas con el resto del elenco. Por ese motivo, algunos medios le rebotan el pedido a Disney+”, explicó.

De qué se trata la nueva serie de la China Suárez

Disney+ anunció el estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie dramática de 22 capítulos protagonizada por Suárez que se podrá ver a través de su plataforma a partir del 19 de noviembre. En la trama, la actriz compone a Letizia, una misteriosa extranjera que arriba a la Patagonia como la prometida de un importante empresario de la región. Todos los habitantes del pueblo no pueden más que sentirse intrigados ante esa mujer, que parece dispuesta a convertirse en una figura relevante de esa sociedad.

Pero lo que nadie puede anticipar es que Letizia en realidad tiene en marcha una sangrienta venganza que llevará a cabo sin medir consecuencias. Hija del fuego: la venganza de la bastarda se presenta como un thriller romántico con altas cuotas de violencia, y el encanto de los escenarios naturales de San Martín de los Andes. Junto a la China Suárez también se encuentran Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia.