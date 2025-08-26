Quién es Travis Kelce, el futuro marido de Taylor Swift

La popular cantante Taylor Swift anunció su compromiso con el jugador de la NFL, Travis Kelce. La pareja compartió la noticia en redes sociales, con una serie de fotografías que revelan detalles de la propuesta. El anuncio llega en un momento de gran expectativa para los seguidores, que esperan el lanzamiento de su nuevo álbum, titulado The Life of a Showgirl.

¿Quién es Travis Kelce?

Travis Kelce es un reconocido jugador de fútbol americano en la posición de tight end. Integra el equipo Kansas City Chiefs de la National Football League (NFL). Nacido el 5 de octubre de 1989 en Westlake, Ohio, empezó su carrera profesional en 2013, cuando fue convocado a formar parte del equipo de los Chiefs.

Travis Kelce es un destacado jugador de la NFL (Foto: Instagram @taylorswift)

El anuncio del compromiso

El anuncio del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce sorprendió a sus millones de seguidores. La pareja eligió las redes sociales para compartir la feliz noticia este martes. El posteo incluyó la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

La publicación estuvo musicalizada con “So High School”, una canción del álbum The Tortured Poets Department de Swift, que describe su relación con Kelce.

Las imágenes compartidas por la pareja muestran a Kelce de rodillas en un jardín adornado con flores blancas, rojas y rosas. Las fotografías capturan las expresiones de amor y felicidad de Swift y Kelce. Posaron abrazados, con amplias sonrisas. La cantante exhibió una lujosa joya en el dedo anular de su mano izquierda: una banda dorada con un imponente diamante central.

Taylor Swift lució un anillo con una banda dorada y un diamante central

Para la ocasión, ambos eligieron vestimentas con los mismos colores. El deportista lució una chomba negra con pantalones blancos y mocasines negros. Swift vistió un vestido midi blanco con rayas negras, sandalias marrones y su característico labial rojo.

La elección de “So High School” para musicalizar el anuncio no fue casual. Esta canción, parte del álbum The Tortured Poets Department, describe la relación de Swift con Kelce. Los primeros versos expresan: “Me siento como un estudiante de secundaria cada vez que te miro / Quiero encontrarte entre la multitud solo para esconderme de ti”.

El anuncio superó los dos millones de “Me Gusta” en menos de una hora

Otros fragmentos de la letra dicen: “Y en un abrir y cerrar de ojos / Me hundo, nuestros dedos entrelazados / Mejillas rosadas bajo las luces parpadeantes / Cuéntame sobre la primera vez que me viste / Beberé lo que pienses, y estoy drogada / De fumar tus chistes toda la maldita noche / Al borde de una arruga en el tiempo / Tengo amargos dieciséis años de repente”.

Reacciones de los fanáticos en redes sociales

El posteo del anuncio superó los dos millones de “Me Gusta” en menos de una hora. Aunque los comentarios se desactivaron en Instagram, los fanáticos de Taylor Swift encontraron otras plataformas, como X, para expresar su alegría. Mensajes como “Es una historia de amor, Taylor acaba de decir ‘¡sí!’. ¡Felicitaciones a Taylor Swift y Travis Kelce por su compromiso!”, afirmó al referenciar a la canción de la artista titulada Love Story.

Fanáticos de Swift compartieron su felicidad en X

Otro fanático agregó: “Taylor Swift escribió canciones de desamor desde los quince años. Se resignó, volvió a creer, estuvo siete años con un nombre que no la elegía y hoy por fin es amada, por fin se casa. Si lloré, admiro su resiliencia de seguir creyendo, y me inspira a no rendirme. ¡Que viva el amor!”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Irina Repetto.