Quién es Victoria De Masi, la nueva novia de Matías Martin

Tras 20 años en pareja con la modelo Natalia Graciano y dos hijos en común -además de Luca, fruto de su relación con Nancy Dupláa-, Matías Martin volvió a abrir su corazón y reveló que está en pareja con Victoria De Masi.

Matías Martin, Alejo, Mia y Natalia Graciano (Foto: Instagram @matiasmartin)

El viernes 21 de febrero en diálogo con LAM (América), el conductor del ciclo radial Todo pasa (Urbana Play) confirmó la noticia. “¿Cómo estás en lo personal, en lo sentimental? ¿Estás en pareja, está confirmado?“, le preguntó el cronista al comenzar la nota. Sin esquivar responder, Martin le dijo: ”Sí, estoy en pareja. Estoy muy bien, muy contento, muy feliz”.

Acto seguido, el movilero quiso saber si se trataba de De Masi y agregó: “¿Victoria?”. Con una sonrisa, el periodista bromeó: “Siempre es un triunfo... Somos campeones del mundo”.

Matías Martin confirmó su relación con Victoria de Masi (Foto: Captura TV)

En ese sentido, el notero quiso saber si el “flechazo” se había dado en una entrevista. ”No, no. Flechazo, qué antigüedad. Como nunca habló nadie, podés mandar fruta porque tampoco nadie la va a desmentir. No, ninguna entrevista. Es amiga de mi compañera Emilse (Pizarro), que labura conmigo hace varios años, así que ya nos conocíamos y bueno nos encontramos", reveló.

En ese sentido, dio detalles sobre cómo inició la relacióN: “Habíamos charlado varias veces y nos encontramos y camina, fluye, va bien”. Consultado acerca de si es de las personas que ponen “etiquetas” a la relación, contestó: “Me re cuesta porque vengo de 20 años de matrimonio. La palabra noviazgo me parece de chicos, para nenes. De nene no me queda... mis hijos nada más. Me cuesta mucho la etiqueta. Yo siento que me acabo de separar, mi estado civil es ese, pero sí estoy en pareja, estoy contento. No me escondo en lo más mínimo. Hago una vida normal, voy a ver recitales y a comer afuera”.

Por último, se refirió a cómo está hoy su relación con Natalia Graciano, su ex madre de sus dos hijos menores: “Priorizando lo más importante que es lo dos chicos que tenemos. No hay conflicto, la verdad. Nos llevamos bien y hay que armonizar porque tenemos dos hijos. Fue el cumple de mi hijo más chico y fuimos a comer los cuatro”.

Quién es Victoria De Masi, la nueva novia de Matías Martin

Victoria De Masi se crio en Río Grande, Tierra del Fuego. Tiene 42 años y es periodista. Trabajó en el diario Clarín durante 15 años y en la actualidad escribe en elDiarioAR y es columnista en el canal de streaming Gelatina.

Victoria de Masi trabaja en elDiarioAr y es columnista de Gelatina (Foto: Instagram/@videmasi)

En 2021 comenzó a cubrir los primeros pasos de La Libertad Avanza, espacio liderado por Javier Milei, y a mediados de diciembre de 2024 publicó su primer libro, Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana, publicado por Sudamericana.

Victoria de Masi publicó su último libro en diciembre de 2024 (Foto: captura Instagram/@videmasi)

“Fui reconocida por la escuela de periodismo TEA en el rubro Tarea Periodística en diarios. Creé y coordino el espacio de capacitación y debate periodístico El Movimiento. Me dedico, además, a la investigación periodística para proyectos audiovisuales. Leo poesía y practico yoga”, se puede leer en el perfil de LinkedIn de De Masi. A través de su cuenta de Instagram, en la cual tiene 23.000 seguidores, comparte gran parte de su trabajo.