Quién fue Yaco Monti, el actor y cantante que murió a los 80 años

Yaco Monti, un referente de la canción melódica y el folclore cuyano, murió luego de una dura enfermedad el 18 de septiembre por la tarde. El artista tenía 80 años y se encontraba alejado de los escenarios desde hacía más de una década. Su hijo Jonathan comunicó la triste noticia: “Con una pena inmensa tengo que anunciar la partida de mi padre”.

El legado de Yaco Monti

El artista, nacido en Villa Mercedes, San Luis, el 18 de diciembre de 1944, cuyo nombre real era Julio César Eugenio, fue un reconocido actor y cantante argentino, ícono de la canción melódica y el folclore cuyano. Su nombre artístico surgió de una lectura bíblica y el apellido de su madre. Su trayectoria artística despegó con el éxito “Siempre te recordaré”, tema que lo catapultó a la fama a nivel nacional e internacional. Además de su carrera musical, Monti incursionó en la actuación, participando en películas de la década de 1960.

Los inicios de Yaco Monti en la música

Desde temprana edad, el cantante argentino mostró interés por la música, ya que aprendió a tocar la guitarra gracias a su padre. Su formación inicial fue en el Colegio Militar y luego se graduó como electricista de aviación tras estudiar en la V Brigada Aérea. “Se podía ser maestro o estudiar en la Fuerza Aérea. Maestro no quería ser. Me gustaban las motos, así que fui a la escuela militar”, comentó en una entrevista sobre su juventud.

Su salto a la fama se produjo de manera fortuita. Mientras trabajaba en una fiambrería en Buenos Aires, cantaba en una cantina cercana, hasta que un día, un productor lo escuchó y lo invitó a participar en un concurso en Uruguay, que ganó. A su regreso, lo esperaba Pipo Mancera para impulsarlo en su carrera.

La canción Siempre te recordaré” fue el tema que marcó la carrera de Yaco Monti. Según el artista, la canción tiene más de 70 grabaciones en diferentes idiomas. “El gran impacto de mi vida fue ‘Siempre te recordaré’. Tiene más de 70 grabaciones en diferentes idiomas. Estaba dedicada a una muchacha en Mercedes”, contó en 2019 a Cadena 3. En 1988, la canción fue incluida en la banda sonora de la telenovela chilena “Las dos caras del amor”.

Otros éxitos inolvidables de Yaco Monti

Además de “Siempre te recordaré”, Yaco Monti cosechó otros éxitos a lo largo de su carrera, entre los que destacan: “Volveré a San Luis”, “Amor desesperado”, “Un dolor de adiós”, “Lo que te queda”. Esta última canción formó parte de la banda sonora de la película Roma (2018), de Alfonso Cuarón, ganadora del Oscar. “Felizmente, mi música pegó en toda América y de eso vivo. Hace más de 30 años que recorro todo el mundo, países como Estados Unidos, España, Chile, Perú o Colombia”, expresó en una entrevista.

El cantante también llevó su música a importantes escenarios internacionales, como el Carnegie Hall de Nueva York y el Olympia de París.

El paso de Yaco Monti por el cine

En su faceta de actor, Yaco Monti participó en películas como Escala musical (1966), junto a Osvaldo Miranda y Beatriz Taibo, y Escándalo en la familia (1967), protagonizada por Niní Marshall.

El último adiós de los hijos de Yaco Monti

El artista Yaco Monti murió este jueves a los 80 años

Los restos de Yaco Monti serán despedidos este viernes en el barrio de Belgrano, según informó su hijo Facundo a través de sus redes sociales. “Viejo querido, te vas de gira y me dejás el alma llena de música. Te amaré hasta el último latido. Gracias por tanta belleza estos años a tu lado. Te amo”, escribió Facundo, quien también siguió los pasos de su padre en la música.

