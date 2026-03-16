Quién ganó el Oscar 2026 a la Mejor Película Extranjera

Valor sentimental fue elegida como la Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar 2026. Se trata de la gala de premiación más importante del cine, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Destaca los mejores trabajos actorales y técnicos en la pantalla grande del último año.

Esta categoría premia largometrajes producidos fuera de EE.UU. con diálogos mayoritariamente en un idioma distinto al inglés. El ganador se decidió por mayoría simple de votos de todos los miembros de la Academia.

Valor sentimental se convirtió en la primera película noruega en llevarse a casa la estatuilla dorada (Foto: X @TheAcademy)

Este año, estaban nominados los siguientes films:

El agente secreto : esta es la representante de América Latina en la edición n° 98 de los Premios de la Academia. Se trata de una película de Brasil que fue dirigida por Kleber Mendonça Filho y está protagonizada por Wagner Moura, quien también está nominado a Mejor actor y ganó el Golden Globe a Mejor actor de drama. Era una de las favoritas de la noche para esta categoría porque ganó Mejor película internacional en los Golden Globes 2026 y Critics’ Choice Awards 2026.

: esta es la representante de América Latina en la edición n° 98 de los Premios de la Academia. Se trata de una película de Brasil que fue dirigida por Kleber Mendonça Filho y está protagonizada por Wagner Moura, quien también está nominado a Mejor actor y ganó el Golden Globe a Mejor actor de drama. Era una de las favoritas de la noche para esta categoría porque ganó Mejor película internacional en los Golden Globes 2026 y Critics’ Choice Awards 2026. Un simple accidente : este largometraje proviene de Francia. Sin embargo, fue dirigida por el director iraní Jafar Panahi y cuenta con un elenco proveniente de esa nación, donde fue filmada la película. Sin embargo, fue anotada como una película francesa porque fue coproducida entre Irán, Francia y Luxemburgo.

: este largometraje proviene de Francia. Sin embargo, fue dirigida por el director iraní Jafar Panahi y cuenta con un elenco proveniente de esa nación, donde fue filmada la película. Sin embargo, fue anotada como una película francesa porque fue coproducida entre Irán, Francia y Luxemburgo. Valor Sentimental : este film es de Noruega y cuenta con la participación de Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning, todos nominados esta noche por sus actuaciones. También se presentó como una de las favoritas, puestos que Skarsgård ganó el Golden Globe a Mejor actor de reparto, mientras que el film recibió varios reconocimientos en 2025.

: este film es de Noruega y cuenta con la participación de Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning, todos nominados esta noche por sus actuaciones. También se presentó como una de las favoritas, puestos que Skarsgård ganó el Golden Globe a Mejor actor de reparto, mientras que el film recibió varios reconocimientos en 2025. Sirāt : esta película española fue dirigida por Óliver Laxe y protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez. Muestra la búsqueda de un padre y su hijo por las fiestas rave de los desiertos de Marruecos de su otra hija desaparecida.

: esta película española fue dirigida por Óliver Laxe y protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez. Muestra la búsqueda de un padre y su hijo por las fiestas rave de los desiertos de Marruecos de su otra hija desaparecida. La voz de Hind Rajab: este drama bélico es proveniente de Túnez y estuvo a cargo de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. La trama se centra en el asesinato de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años que murió por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante la invasión israelí de la Franja de Gaza.

De qué trata Valor sentimental

Valor sentimental - Tráiler oficial

Este drama noruego fue dirigido por Joachim Trier, que escribió el guion junto con Eskil Vogt. La trama gira en torno a la relación fracturada entre un director aclamado y sus dos hijas distanciadas, que se complica aún más cuando decide hacer una película personal sobre la historia familiar.

La sinopsis oficial detalla: “Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre”.

Stellan Skarsgård ganó el Golden Globe a Mejor actor de reparto por su actuación en Valor sentimental (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

La película cuenta con la participación de Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith. Entre los múltiples reconocimientos que recibió, se destaca el triunfo de Skarsgård en los Premios Golden Globes, quién fue el ganador de la categoría Mejor actor de reparto en una película.