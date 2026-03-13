Dónde ver y de qué se trata Sinners (Pecadores), nominada a la Mejor Película del Oscar 2026

De cara a la ceremonia de los Premios Oscar 2026 de este domingo 15 de marzo, muchos se preparan para ver las producciones nominadas a Mejor película, uno de los galardones más destacados de la premiación.

Una de las favoritas para esta categoría es Sinners (Pecadores en inglés), que se volvió la película más nominada de la historia de los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, puesto que este año aparece en 16 categorías.

El elenco de Sinners en los Actors Awards 2026 FREDERIC J. BROWN� - AFP�

Muchos consideran que el film escrito y dirigido por Ryan Coogler tiene muchas chances de volverse uno de los mayores ganadores de la noche, en especial por cómo le fue en el último tramo de la carrera al Oscar.

En los BAFTA, la premiación organizada por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, consiguió tres estatuillas: Mejor guion original (Coogler), Mejor actriz de reparto y Mejor banda sonora original. En tanto, en los Actors Awards del Sindicato de Actores se llevó el premio al Mejor elenco en una película (lo más cercano a Mejor película es esta premiación) y Mejor actor para Michael B. Jordan por su rol principal. Por su cercanía con los Oscar, marca que tiene posibilidades de llevarse los galardones más importantes en esta edición.

Dónde ver Sinners (Pecadores)

Luego de varios meses desde lo que fue el estreno en cines de todo el mundo, es posible ver Sinners de forma online. La plataforma de streaming HBO Max cuenta con esta película en su catálogo. Cabe aclarar que solamente está disponible para quienes cuenten con una suscripción en ella.

De qué trata Sinners (Pecadores)

Sinners es una película de terror gótico sobrenatural estadounidense, con elementos de acción. Además, la música se presenta como un elemento fundamental en el relato.

Trailer oficial de "Sinners"

La sinopsis detalla: “Con el objetivo de dejar atrás sus turbulentas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo. Sin embargo, una vez allí descubrirán que un gran mal espera al acecho para recibirlos”. En cuanto al elenco, lo conformaron: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Miller, Delroy Lindo, Helena Hu, Yao, Li Jun Li, Peter Dreimanis y Lola Kirke.

Ambientada en 1932 en el delta del Mississippi, los hermanos gemelos Elijah “Smoke” y Elias “Stack” Moore ―ambos interpretados por Micheal B. Jordan― vuelven a su pueblo natal después de haber ido a la guerra y de haber trabajado para la mafia en Chicago. Van con un objetivo claro: abrir un club de blues para la comunidad negra local en un aserradero. Mientras reclutan a su personal y preparan el lugar, se encuentran con gente de su pasado y viejos amores. Es así que se reencuentran con su primo Sammie (Miles Caton), un aspirante guitarrista que los ayuda a armar su nuevo negocio.

En la noche de apertura, todo parece ir en marcha cuando un grupo de personas irrumpen la fiesta. Atraídos por la música de Sammie, el vampiro inmigrante irlandés Remmick (Jack O’Connell) se acerca con sus secuaces y se desata una batalla violenta durante toda la noche.

Michael B. Jordan interpretó a dos personajes en Sinners (Warner Bros. Pictures via AP) Courtesy of Warner Bros. Pictures - Warner Bros. Pictures

Nominaciones de Sinners en los Premios Oscar 2026

El film recibió 16 nominaciones en la edición la N° 98 edición de los Premios Óscar, y se volvió la más nominada de la historia. De esa forma, superó a La La Land (2016), Titanic (1997) y Todo sobre Eva (1950), que recibieron 14 nominaciones cada una.

Estas son todas las nominaciones que recibió Sinners en los Oscar: