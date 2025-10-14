Quién ganó La Voz Argentina 2025

La edición de La Voz Argentina 2025 ya tiene al ganador del certamen y, en esta ocasión, se consagró Nicolás Behringer, del Team Luck Ra.

Behringer tuvo una infancia y una adolescencia difíciles: vivió hasta los 13 años en la calle y tras la muerte de su padre, hace seis años, asumió la tutoría legal de su hermana, a quien le lleva más de una década.

Nicolás Behringer se coronó en La Voz Argentina 2025 Prensa Telefe

Este lunes terminó el misterio y se conoció al ganador del premio mayor del reality de Telefe cuando su conductor, Nicolás Occhiato, abrió el sobre y pronunció el nombre del ganador de la competencia, que fue una de las más vistas de la televisión argentina.

De esta manera, y por decisión del público, se conoció al ganador de esta edición de La Voz Argentina, donde se destacó el talento de los finalistas y, tras sus respectivas presentaciones, el resultado de la definición se mantuvo hasta los últimos minutos del reality.

Los otros finalistas de La Voz Argentina 2025

A continuación figura los participantes que protagonizaron la gran final del concurso.

Nicolás Behringer, el gran candidato a ganar La Voz Argentina

Alan Lez (Team Lali)

Oriundo de San Antonio de Padua, el joven de 29 años que ahora vive en Palermo encontró en la música un refugio.

Para su presentación final, Lez hizo una versión de “Cryin’”, de Aerosmith, por la que cosechó elogios de su coach.

Milagros Amud (Team Soledad)

Es la más chica de las finalistas, tiene 19 años, vive en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y su incursión en la música estuvo ligada al tango, dado que comenzó a cantar junto a sus bisabuelos.

Para la gala decisiva, Amud reversionó el clásico argentino “Se dice de mí”, de Tita Merello.

Milagros Amud cantó “Se dice de mí”

Eugenia Rodríguez (Team Miranda!)

La joven tucumana, de 27 años, es diseñadora gráfica pero apasionada de la música. Ya se había presentado a otros castings de La Voz, y logró destacarse en esta edición.

Para su cierre, Rodríguez eligió “I dreamed a dream”, de Les Misérables, donde pudo exhibir su potencia vocal.

Todos los premios que se llevaron el ganador y los finalistas de La Voz Argentina 2025

La recompensa económica que recibieron los cuatro finalistas del certamen, se distribuyeron del siguiente modo:

Primer puesto: 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.

70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km. Segundo lugar: 30 millones de pesos.

30 millones de pesos. Tercer lugar: 15 millones de pesos.

15 millones de pesos. Cuarto lugar: 5 millones de pesos.

De esta manera, todos los finalistas obtuvieron un reconocimiento económico, además de la visibilidad pública que ofrece participar en el programa.

A su vez, los artistas apuntan a monetizar el reconocimiento ganado en estos meses y explotar, así, su carrera artística.

Los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025

Cómo se desplegó el nuevo formato de la Voz Argentina 2025

Este año La Voz Argentina contó con un ecosistema multiplataforma que incluyó transmisiones en los canales de stream Luzu TV y Streams Telefe. Sofi Martínez fue la host digital que cubrió el backstage y los secretos del programa, acompañada por Momi Giardina y Santi Talledo, quienes reaccionaron en vivo a los shows. Además, se creó un programa paralelo llamado Lado V (Telefe) con la conducción de la China Ansa, que se emitió los domingos con entrevistas exclusivas y contenido detrás de cámaras.