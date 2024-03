Escuchar

En la casa de Gran Hermano (Telefe), el juego cambia día a día. Ahora, una nueva dinámica fue habilitada e, inmediatamente, utilizada por una de las jugadoras favoritas de la temporada. Se trata de la nominación fulminante, aquella que brinda la posibilidad de enviar directamente a un jugador a placa, sin que este pueda ser salvado por el líder de la semana.

Gran Hermano: quién fue el jugador que le hizo la fulminante a Denisse

La nominación fulminante produce que quien tenga la inmunidad por alguna prueba o por el liderazgo, lo pierda de manera inmediata si es elegido. Finalmente, este martes la primera de esta edición fue utilizada. Esa misma noche, Santiago del Moro le anunció a los hermanitos lo que había sucedido y les reveló que la víctima de esta nueva votación había sido la reciente reingresada, Denisse.

Sin embargo, y por el horario de finalización del programa, el conductor no llegó a anunciar quién había hecho uso de esta nominación y contó que lo revelaría al día siguiente en su programa de radio, El Club del Moro (La 100). Esta mañana, confirmó que había sido Furia quien hizo uso de su única fulminante durante la competencia.

Si bien se desconocen hasta el momento los motivos por los cuales la jugadora favorita de esta edición optó por esta estrategia, algunos sospechan que trata de probar a Denisse en placa y ver si la gente la apoya.

Otros consideran que fue una pésima decisión, ya que, como indicamos previamente, la fulminante puede ser utilizada una sola vez por persona y Furia habría gastado su oportunidad en un momento poco crucial de la competencia, donde la casa está repleta de gente. Esta estrategia suele utilizarse cuando quedan pocos jugadores y algún participante manifiesta su poder para continuar en el juego y encaminarse a la final.

“Denisse se va a ir a su casa y, de paso, que se lleve a Bauti”, les dijo la jugadora a Emmanuel y a Rosina, en una charla posterior a darse a conocer a la primera nominada. “Yo no me olvido del ‘no te banco’, no me olvido del ‘yo soy la que hace la campaña de los bros afuera’, ‘yo soy una estratega’, ¿sí? Bueno, a ver qué tan estratega sos”, lanzó la jugadora.