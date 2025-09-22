Daniela Celis reveló el último parte médico de Thiago Medina: “El foco está en sus pulmones”

Este lunes, Daniela Celis publicó en sus historias de Instagram un mensaje para quienes se mantienen expectantes por la salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), quien está internado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego de chocar con su moto. Al igual que en anteriores ocasiones, su expareja y madre de sus hijas, Leia y Aimé, hizo llegar un nuevo comunicado sobre su evolución.

“El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador y sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos”, detalló Celis.

El comunicado de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

“Se presentó un tapón de mocos, atelectasia, que está siendo tratado con kinesióloga”, remarcó la ex Gran Hermano y subrayó: “Hoy el foco está en sus pulmones. Necesitamos que sanen. Pedimos oraciones para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”. Y agregó junto al texto un emoticón de plegaria. De esta manera, Celis dejó en claro que su expareja sigue en cuidados intensivos y bajo control médico.

Hace dos días Medina fue intervenido quirúrgicamente por segunda vez. De acuerdo a lo que expresó la influencer, “fue una cirugía sin complicaciones” y los médicos lograron una “buena reparación de la parrilla costal”.

“Thiago permanece en terapia intensiva. ¡Estable! En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución. ¡Mantenemos pedido de cadena de oración con toda la fe, luz y fuerzas que llegan!”, señaló.

Cabe remarcar que el joven de 22 años permanece internado desde hace una semana, cuando ingresó de urgencia después de chocar con la parte trasera de un auto en la ex Ruta 7. A su llegada al hospital, tuvieron que operarle uno de sus pulmones y le extirparon el bazo. Desde entonces, la familia y amigos iniciaron un pedido de cadenas de oración para que mejore, ya que su estado inicial fue delicado.