Este lunes 18 de marzo en Gran Hermano (Telefe) pasó algo totalmente inusual: cuatro jugadores quedaron nominados sin haber sido votados por sus compañeros. Esto se debe a la entrada a la casa más famosa de la televisión del exparticipante Lisandro “Licha” Navarro, quien fue eliminado hace unas semanas. Esta fue en el contexto de un “congelado”, por la cual los hermanitos no pueden moverse ni expresarse mientras un invitado recorre el set del reality. Fue tan revolucionaria su llegada que varios no pudieron contener su reacción, aunque sabían que eso llevaría a consecuencias.

Quienes no cumplen las condiciones establecidas por Gran Hermano en el congelado, son sancionados. Cualquier movimiento u sonido que emitan alguno de los hermanitos lo mandan directamente a la placa de nominación. Tras una meticulosa evaluación, se decidió que dos de ellos reciban sanciones por sus acciones.

A su vez, dos de los participantes fueron fulminados esta semana. Vale recordar que la fulminante es un recurso que los jugadores pueden usar una sola vez en el programa y les permite mandar a uno sus compañeros a la placa directamente. Una de ellas fue de forma convencional, pero la otra fue por uno de los “regalos” que dejó Licha en su visita a la casa.

Quien quedó nominado en Gran Hermano

Las participantes que fueron sancionadas fueron Catalina y Rosina por reaccionar en el congelado en que entró Licha a la casa. “Deben permanecer en silencio y no moverse durante la actividad. Varios de ustedes no respetaron esa medida, y debido al incumplimiento tomé la decisión de sancionar a quienes no hicieron lo que las reglas indican”, explicó la voz en off de Gran Hermano al justificar su decisión.

En tanto, Licha eligió a tres hermanitos al azar para abrir los sobres que dejó antes de retirarse de la casa. Uno de ellos deba un beneficio: el voto de quien lo abriera vale doble en la nominación de este miércoles. En tanto, uno de ellos puede dar solo un voto esta semana y el otro queda fulminado. Así es como Martín subió a la placa de nominados esta semana. Por su parte, Rosina se vio limitaba en la cantidad de votos que puede dar, mientras que Emmanuel se ganó la posibilidad de complicar a sus compañeros en la nominación.

Además, al principio de la semana se informó que uno de los jugadores fue fulminado por uno de sus compañeros. Es así como Paloma, una de las nuevas ingresadas a la casa, quedó nominada esta semana.

Es así como ya hay cuatro nominados esta semana. De todos modos, la lista puede ampliarse este miércoles con la gala de nominación. Este miércoles los hermanitos darán sus votos y determinarán cómo quedará compuesta la placa para la eliminación de esta semana.

Pasos para votar en Gran Hermano

Enviar un mensaje de texto al número 9009 con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema.

Una vez recibido el mensaje, indicar el nombre del participante que se busca que quede excluido del reality . Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos.

. Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. Para completar la votación es necesario realizar un paso adicional. El sistema emite la siguiente leyenda: “Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, respondé este mensaje con la palabra ‘SI´”.

Una vez enviada la palabra, el voto queda registrado.

Se puede votar a quien uno quiera que salga de la Casa de Gran Hermano por mensaje de texto Shutterstock - Shutterstock

Otra alternativa de votación es ingresando al sitio oficial donde figuran los nominados y se puede votar de manera directa, a través de un SMS o con la opción de Mercado Pago. La tercera modalidad para votar es escaneando el código QR que aparece en pantalla y que derivará al proceso de votación.

En cualquiera de las opciones, la persona que vota participa de un sorteo de $5.000.000, cuyo ganador se conocerá al final de la competencia.