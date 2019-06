"¿Quién quiere ser millonario?": del Moro y Chelo Marchelo se reencontraron

Del Moro y su invitado se reencontraron en la televisión

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019 • 15:26

El programa Countdown del canal Muchmusic fue el primer escenario que juntó al conductor Santiago del Moro y a su invitado, el cantante callejero Chelo Marchelo en el año 2000. La escena se repitió casi veinte años después en el ciclo de Telefé, "¿Quién quiere ser millonario?".

Marcelo More o "Chelo Marchelo" se había hecho conocido como entre los seguidores del programa musical que daba comienzo a la carrera de del Moro en la televisión. Allí tenía breves intervenciones donde interpretaba canciones de Luis Miguel a pedido del conductor.

La charla de Del Moro y Chelo Marchelo 04:10

Video

En el último programa de "¿Quién quiere ser millonario?", del Moro recibió a su antiguo invitado y conversaron sobre la historia del personaje que quedó en el recuerdo de muchos televidentes.

Chelo Marchelo hizo un repaso de su vida y contó: "De chico viví un tiempo con mi familia, después viví en un hogar transitorio. De ahí me rescató una familia adoptiva. Con ellos estuve entre cuatro y cinco años hasta que me escapé".

El invitado recordó que vivió en la calle en Retiro y a los 11 años se fue a vivir al barrio de Once, donde empezó a consumir drogas con sus amigos.

"La cocaína casi me deja sin vida a los 13 años. Quienes pasaban por ahí llamaron a la ambulancia y me llevaron al Ramos Mejía y desde allí no probé mas esa droga", afirmó.

Luego Chelo Marchelo se hizo adicto al paco hasta los 16 años, cuando descubrió su pasión por la música.

"Primero cantaba en el subte en las líneas A, D y B. Con lo que juntaba comía y me compraba droga", rememoró el participante y explicó que en un sueño sintió un llamado a enderezar el rumbo de su vida e inmediatamente abandonó las drogas.

Durante el juego, Chelo Marchelo se llevó un premio de $70.000 y entonó una canción acompañado de los acordes de una guitarra.