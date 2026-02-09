Carnaval en Lincoln: con la participación de Rusherking, La Kermesse y otros, los festejos se extienden hasta el 16 de febrero

El Carnaval en Lincoln es uno de los más importantes del país principalmente por el interés popular que se le da a esa fiesta y, además, por ser pionero en distintos aspectos de estas fechas, como ser, esta localidad, la Capital Nacional del Carnaval Artesanal por su trayectoria histórica. Ya comenzó el fin de semana pasado, pero se extiende hasta el lunes 16 de febrero.

Lincoln se destaca como epicentro cultural de la provincia de Buenos Aires en estas fechas, con más de 120 motivos (carrozas, autos locos y muñecos de cartapesta artesanal), batucadas, comparsas y atracciones, con noches de celebración de acceso gratuito.

Se trata de unos de los carnavales más populares de la provincia de Buenos Aires

Carnaval en Lincoln: la guía completa

La localidad bonaerense de Lincoln recibe cientos de turistas año a año que buscan disfrutar de la fiesta tan elaborada que los habitantes de la región preparan, con comparsas, shows y demás ofertas.

En el recorrido de la Avenida Massey, la organización distribuye un escenario, con un lugar especial para peñas, patios de comida, centros de salud o niños perdidos y tribunas.

“Con más de 100 años de historia, cada edición nos vuelve a sorprender con carrozas gigantes, muñecos de cartapesta, las comparsas, las atracciones mecánicas, los mejores shows en vivo y las experiencias más divertidas para todo el público”, explica la página oficial.

Los autos locos son otras de las atracciones del Carnaval de Lincoln

Desde 1994, la ciudad ostenta con orgullo el título de Capital Nacional del Carnaval Artesanal, un reconocimiento que honra una tradición centenaria. Este sello distintivo pone en valor el increíble trabajo de los maestros de la cartapesta, quienes desde principios del siglo XX transforman elementos simples como el papel y el engrudo en piezas monumentales. Es esta técnica artesanal la que posiciona a Lincoln como la fiesta más creativa del país, donde el ingenio popular se convierte en arte rodante.

La experiencia del carnaval no solo pasa por los ojos, sino también por el paladar. Para que nadie se pierda un segundo del desfile o de los shows en vivo, el evento cuenta con un despliegue gastronómico de primer nivel. Con más de 10 cantinas y 20 foodtrucks, los asistentes pueden disfrutar de los mejores sabores de la zona, combinando la adrenalina de las carrozas con una oferta culinaria variada y deliciosa que invita a quedarse hasta el final de la jornada.

El futuro de nuestra identidad se construye desde la infancia, y por eso el Carnaval Infantil ocupa un lugar central en la celebración. En este espacio, los más chicos tienen su propio desfile donde exhiben con orgullo sus obras: desde pequeños muñecos en cartapesta hasta elaborados trajes y disfraces. Es el momento donde la tradición pasa de generación en generación, permitiendo que los peques se diviertan al máximo mientras mantienen viva la llama de la creatividad linqueña.

El Carnaval de Lincoln es uno de los más destacados de la provincia de Buenos Aires por sus característicos muñecos de cartapesta Agencia Télam

Qué artistas pasarán por el escenario del Carnaval en Lincoln

Según la cuenta oficial del Instagram del Carnaval de Lincoln, distintos artistas famosos participarán de las fechas más importantes del festival. El primer fin de semana estuvieron Valentina Márquez, Mario Luis y Rusherking. Este fin de semana habrán otros artistas. En particular:

Sábado 14 de febrero: La Kermesse.

Domingo 15 de febrero: Max Carra.

Lunes 16 de febrero: Los Caligaris.