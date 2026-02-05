MasterChef Celebity: quiénes subieron al balcón ayer, miércoles 4 de febrero

En una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe), el jurado tuvo que elegir los participantes que subían al balcón y quiénes siguen con chances de ser eliminados. En ese contexto, este miércoles Susana Roccasalvo y La Joaqui recibieron el delantal gris, mientras que Emilia Attias, Sofía “La Reini” Gonet, Miguel Ángel Rodríguez y Maxi López fueron salvados por el jurado.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Nico Vázquez fue invitado al programa 77 de MasterChef Celebrity 2025

MasterChef Celebity: quiénes recibieron el delantal gris ayer, miércoles 4 de febrero

Anoche hubo una prueba en parejas, donde debían preparar un plato de “matrimonio eterno” o “inseparables”, inspirado en Romeo y Julieta. Por haber ganado la semana pasada una medalla, La Reini ―quien sorprendió al ir con un body paint dorado por todo su cuerpo― fue la encargada de elegir los dúos que, además de cocinar juntos, iban a tener que encarnar a Romeo y Julieta:

Emilia Attias (Romeo) y La Reini Gonet (Julieta)

Miguel Ángel Rodríguez (Romeo) y Maxi López (Julieta)

Susana Roccasalvo (Romeo) y La Joaqui (Julieta)

Antes de empezar el desafío de la noche, recibieron un invitado: el actor Nico Vázquez, quien se encargó de dirigir la escena que le tocaba a cada pareja. Además, vivió un emotivo reencuentro con Emilia Attias, con quien protagonizó el éxito Casi Ángeles.

Emilia Attias y Nico Vázquez se reencontraron en MasterChef Celebrity

Inicialmente, las Julietas (La Reini, Maxi y La Joaqui) debieron subir al balcón para bajarles unas canastas desde allí con los ingredientes iniciales que los Romeos (Emilia, Miguel Ángel y Susana) iban a necesitar para empezar con el plato. Eventualmente, bajaron e hicieron el resto de las preparaciones con su pareja.

Una vez terminado el tiempo y que el jurado haya probado los platos, se determinó quiénes subían al balcón y quiénes recibían el delantal gris. Emilia Attias y La Reini Gonet presentaron el mejor plato de la noche y fueron las primeras en ser salvadas. Fueron seguidas por Susana Roccasalvo y La Joaqui, que no tuvieron suerte y siguen a la noche de última chance para salvarse de la eliminación.

Susana Roccasalvo y La Joaqui recibieron el delantal gris este miércoles 4 de febrero

Por último, quedaron Miguel Ángel Rodríguez y Maxi López, quienes enfrentaron varias dificultades con su preparación, pero sorprendieron al jurado con el resultado. Por ese motivo fue que ambos subieron al balcón.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Rusherking , cantante, fue el último eliminado.

, cantante, fue el último eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

El último eliminado de MasterChef Celebrity fue Rusherking

Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias —que justo había sido eliminada la semana anterior—, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.