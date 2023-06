Quién se fue de MasterChef este domingo 11 de junio

escuchar

Este domingo 11 de junio, se celebró una nueva gala de eliminación en las cocinas de MasterChef (Telefe). Se trató de una noche “atípica”, ya que incluyó un doble desafío para los nueve participantes, que batallaron por no ser el décimo expulsado del reality, y uno de ellos podría salvarse. La competencia final enfrentó a Aquiles González y Candelaria Sorini, pero solo uno de ellos fue elegido por el jurado, conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, para continuar tras los fogones.

Los participantes con delantal negro ingresaron a la cocina más famosa del país para demostrar sus habilidades frente al jurado. Aquiles González, Daniela Kompel, Juan Francisco Moro, Candelaria Sorini, Rodrigo Salcedo y Estefanía Herlein se enfrentaron a la décima gala de eliminación de MasterChef, que dio su comienzo en el estudio de Telefe el 20 de marzo.

Los participantes se enfrentaron a un doble desafío Captura

Los jueces presentaron un doble desafío para los concursantes. En primer lugar, debían preparar una tortilla en 15 minutos, una prueba que superó primero Juan Francisco. Posteriormente, la meta era una receta libre que debía incluir tres tubérculos a elección de los participantes, con un tiempo límite de 55 minutos.

Quién fue eliminado de MasterChef este domingo 11 de junio

Pero uno de los concursantes no tuvo tanta suerte como el resto. “El cocinero o la cocinera que hoy abandona las cocinas de MasterChef es... Candelaria”, sentenció el jurado. La participante presentó un plato de ñoquis de remolacha con boniato frito y zanahoria horneada, pero su receta no convenció a los expertos. “Los ñoquis están duros, la salsa es crema y arriba está el frito ese, pero hay algo que se está diluyendo. Y, cunado lo pruebo, además de duro, no me dice nada”, advirtió Betular. Y cerró: “Le falta un poco de sazón. Este es un plato difícil”.

Una despedida muy emotiva

Al escuchar su nombre, Candelaria le dio un cálido abrazo a su rival, Aquiles. Los participantes, el jurado e incluso la conductora del reality Wanda Nara se mostraron visiblemente emocionados ante la partida de la mujer, mientras la joven cocinera rompió en llanto.

“Silencio. ¿Escuchás?”, advirtió De Santis a Candelaria. Y siguió: “Hay un aplauso. Es tu hija, que te aplaude y te dice: ‘Mamá, te amo. Sos mi heroína’. Es para vos”. En ese momento, Sorini se quebró y rompió en llanto. Pero aseguró que su paso por el reality lo tomó como una experiencia que le marcó la vida. “Estoy muy feliz de haber pasado por estas cocinas, que siempre vi a través de la televisión y quise estar en ellas, y de que probaran mi comida. Voy a seguir con esto, porque es mi sueño y no lo voy a abandonar”, sostuvo la participante.

Candelaria fue la décima eliminada de MasterChef Archivo

Los miembros del jurado le dedicaron unas palabras de motivación a la última eliminada del concurso. “No pierdas el entusiasmo y llevate el recuerdo, igual que lo haremos nosotros”, advirtió De Santis. “Creía que ibas a llegar mucho más lejos, pero un detalle te dejó afuera”, siguió Betular. Martitegui cerró: “De las evaluaciones más lindas que hicimos”.

