Quién subió al balcón de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 18 de febrero

MasterChef Celebrity (Tefele) tuvo tres nuevos participantes salvados de la gala de eliminación. En particular, el Turco Husain, La Reini y Emilia Attias subieron al balcón y quedaron fuera de peligro.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quién subió al balcón de MasterChef ayer, miércoles 18 de febrero

La noche de ayer, el plato a realizar fue la pechuga cordon bleu, cuya presentación se tenía que copiar de un plato que Betular había preparado.

Emilia Attias fue la primera en pasar al frente. Allí le destacaron la preparación y el sabor, mientras ella confesó que es un plato que le recuerda a su hija, que se lo pedía en un restaurante.

La devolución a La Reini

La Reini, pintada enteramente en tono metálico ayer por la noche, recibió buenos comentarios: “Está muy sabroso, muy compacto”. Betular destacó la cocción de los vegetales y algo que, para él, es lo fundamental del plato y es que el relleno de jamón y queso de la pechuga llegue hasta el final, tal como lo hizo La Reini. Al final, junto a Emilia, subió al balcón.

El “Turco” Husaín, por su lado, quedó mano a mano contra Evangelina Anderson, pero terminó uniéndose a Emilia, La Reini y a los demás participantes que ya ocupaban la planta alta.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el último eliminado.

, actor, fue el último eliminado. Rusherking , cantante, fue el anteúltimo eliminado.

, cantante, fue el anteúltimo eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

Miguel Ángel Rodríguez fue el último eliminado de MasterChef Celebrity Adrian Diaz Bernini

Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.