Qué pasó en MasterChef ayer, 17 de febrero

La emisión de este martes de MasterChef Celebrity exhibió un desafío culinario centrado en el chorizo como ingrediente principal de la jornada. El ciclo conducido por Wanda Nara en Telefe culminó con tres participantes en el balcón tras recibir la aprobación del jurado.

La consigna de la noche obligó a los cocineros a preparar un plato con chorizo. La versatilidad del embutido permitió diferentes enfoques. Algunos optaron por el formato sándwich y otros prefirieron presentaciones al plato. Marixa Balli inauguró la ronda de devoluciones con una preparación para comer con cubiertos acompañado por papas y una salsa especial.

Damián Betular detectó trozos blancos sobre la guarnición y le consultó si se trataba de almendras. Balli aclaró la presencia de ajo en la preparación, una combinación de sabores que convenció a los especialistas. Marixa aseguró su lugar fuera de la zona de peligro.

Ian Lucas apostó por una versión más intensa y elaboró un chorizo picante con abundancia de condimentos. Los jueces calificaron el resultado como un plato excepcional, una performance que lo posicionó casi de inmediato entre los mejores de la noche.

La resolución del tercer lugar en el balcón generó tensión en el estudio. Chino Leunis presentó un choripán y describió su creación como “argentino”. Los chefs notaron la inclusión de guacamole en el sándwich y cuestionaron la influencia mexicana en un plato definido como local. Este detalle marcó la devolución.

Marixa Balli e Ian Lucas ya observaban desde la planta alta. La definición final quedó entre Leunis y Cachete Sierra. Damián Betular protagonizó un momento de suspenso y estiró el delantal negro y mencionó el nombre del Chino, segundos después completó la frase con la indicación de subir al balcón. Leunis se salvó de la gala de eliminación.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La competencia avanza hacia sus instancias decisivas y la lista de eliminados crece semana a semana, estos son todos los eliminados del reality hasta ahora:

Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el último eliminado.

, actor, fue el último eliminado. Rusherking , cantante, fue el anteúltimo eliminado.

, cantante, fue el anteúltimo eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

El reality gastronómico se emite de lunes a jueves a las 22 horas. La audiencia puede sintonizar la señal de aire de Telefe. Las distribuidoras de cable ubican al canal en distintas frecuencias. DirecTV lo ofrece en el canal 123 y 1123 en alta definición, mientras que Cablevisión y Telecentro lo tienen en el canal 12 y Flow lo ubica en el canal 10. Telecentro Play dispone del canal 12 o 1001 según el formato.

Las plataformas digitales ofrecen alternativas para el consumo del contenido. El programa se transmite por streaming a través de HBO Max en simultáneo con la televisión. Los episodios quedan alojados allí para su visualización posterior.

Los canales oficiales de Streams Telefe en YouTube y Twitch realizan una cobertura en vivo. Esta transmisión cuenta con la reacción de Grego Rossello y Nati Jota. Otros creadores de contenido participan de la MasterChef Liga de Streamers para complementar la experiencia digital.

