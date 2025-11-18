Quién tuvo delantal negro en Masterchef ayer, 17 de noviembre

Una emisión llena de tensión se vivió en Masterchef Celebrity el 17 de noviembre. El desafío consistió en preparar Saltimbocca a la romana con alcauciles, pero uno de los participantes no logró convencer al jurado con su plato, y por eso recibió el delantal negro.

¿Quién obtuvo el delantal negro?

“Hoy es noche de beneficios, y los participantes van a pelear por las medallas”, anunció Wanda Nara al inicio del programa y presentó al jurado junto a los participantes, entre los que se encontraban Andy Chango, Sofía Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Agustín “Cachete Sierra”, el “Chino” Leunis, Momi Giardina y el “Turco” Husaín y Sofi “La Reini” Gonet, quien no logró convencer al jurado con su plato y recibió el delantal negro.

La Reini llevó su preparación y se quejó porque Betular le dijo que tenía el look de una “futura mamá”, un comentario que la influencer rechazó y Donato rebautizó su plato como “Sal in boca”, para destacar lo salado del sabor.

El desafío: Saltimbocca a la romana con alcauciles

La conductora del programa explicó las reglas: “Los dos mejores platos se llevarán las medallas dorada y plateada, y el plato que no logre convencer al jurado tendrá el delantal negro, que lo llevará a la gala de eliminación” y Damián Betular añadió: “Hoy van a cocinar de manera individual”. Germán Martitegui reveló que tendrían “60 minutos para presentar un plato, que será una receta de Donato”, quien presentó el plato estrella: “El plato de la noche que van a tener que preparar, es el ”Saltimbocca a la romana". Esto en la Argentina es un apanado semi líquido, a la romana, al que le agregué unos alcauciles que quisiera que preparen como corresponde”. La preparación de los alcauciles representó un desafío para muchos participantes.

El jurado de programa junto a la conductora de MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

Evaluación de los platos y devoluciones del jurado

Miguel Ángel Rodríguez fue el primero en presentar su plato y el jurado italiano aseguró que “Pasa el examen, el Saltimbocca es parte sí y parte no”, mientras que Sofi Martínez recibió elogios de Betular: “Me encanta la cocción. Todo está muy bien en este plato, no hay peros”. El Chino Leunis, con su Saltimbocca “al Tatami”, fue criticado por Martitegui: “Tu perfeccionismo conspiró contra un plato tradicional”.

Andy Chango se mostró confiado: “Sé que está perfecto”, dijo al presentar su plato y Donato opinó: “Los alcauciles no están bien limpiados, pero hay un buen gusto, la carne está bien cocida”. En el caso de Momi Giardina, su plato no tuvo una buena devolución, y Betular consideró que “Es un plato con problemas”.

El Turco Husaín recibió algunos elogios, pero su Saltimbocca no terminó de convencer y Cachete, sin embargo, generó entusiasmo en el jurado. Donato expresó: “Está muy bien de punto, está muy sabroso”.

Sofi Martínez y Cachete Sierra, los mejores de la noche

Un comentario de la conductora sobre el atuendo de Cachete Sierra generó un momento divertido. “¿Por qué viniste tan hot hoy? ¡Aparte La Reini se va a cortar un dedo!”, exclamó. El actor respondió con humor. “Mirá Sofi cómo lo mira, ¡hiciste la carita del sticker!”, agregó la conductora. Sofi Martínez retrucó: “¡Mucha piel para cocinar!”.

Sofi Martínez se llevó la medalla dorada, mientras que la plateada fue para Cachete.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.