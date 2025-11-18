Hija del fuego, la venganza de la bastarda: cuándo se estrena la nueva de serie de la China Suárez y cómo verla online

Esta semana se estrena la nueva serie que protagoniza Eugenia “China” Suárez. Se trata de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, que cuenta con la producción de Adrián Suar y fue realizada por Kapow.

Para quienes están interesados en ver este drama, a partir de este miércoles 19 de noviembre se podrá ver por streaming. Puntualmente, estará disponible a través de Disney+. Para poder acceder a la plataforma, es necesario contar con una suscripción en ella.

Según la sinopsis oficial de la serie, en Hija del fuego: la venganza de la bastarda, "un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera que se prepara para casarse con un poderoso empresario local". Y continúa: “Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece”. En este sentido, se presenta como un thriller romántico con mucha violencia que se ubica en San Martín de los Andes

Además de la participación de Suárez, el elenco principal incluye a Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia.

La China Suárez, en el programa de Mario Pergolini gentileza eltrece

En los últimos días, hubo una gran polémica alrededor de la China Suárez, quien se encuentra en el país en el marco del estreno de la serie. Como suele ocurrir con el lanzamiento de algún proyecto, los artistas suelen dar una gira de prensa para promocionarlo. La semana pasada se dio a conocer que habría pedido varias condiciones para dar entrevistas en algunos de los canales de streaming más conocidos, Luzu y Olga. Por ese motivo, ninguno de los dos recibieron a la actriz.

Ella catalogó el episodio como “un malentendido que se podría haber evitado” y que “puede pasar”. “Lo más genial de todo, es que yo no me enteré de ninguna exigencia. No las puse yo”, aclaró a través de su cuenta de X.

Esto llamó la atención porque la China no suele dar entrevistas y muchos esperaban que diera a conocer cómo es su nueva vida en Turquía junto a su novio, Mauro Icardi, una relación envuelta en polémica desde que inició hace un año. De todos modos, la actriz dio entrevistas en el programa de Mario Pergollini y de Moria Casán y se mostró junto al futbolista.

La China Suarez conto que lo enamoro de Mauro Icardi

Además, confirmó que su primer encuentro fue en 2020 en París. Contó que fue él quien le escribió a ella y acordaron para tener una cita. “Fue una noche romántica”, lanzó Suárez. Esto llamó la atención porque concuerda con el inicio del Wandagate, cuando la expareja de Icardi, Wanda Nara, apuntó contra la actriz a través de las redes sociales por tener un encuentro clandestino con él cuando la conductora de MasterChef aún seguía casada con el futbolista.

Luego de una noche apasionada, la China aclaró que no volvió a ver a Icardi por un largo tiempo hasta retomar el contacto hace un año, cuando decidieron darse una nueva oportunidad, a tal punto de formalizar la relación el pasado 29 de noviembre.