La fuerte indirecta de Chechu Bonelli a Darío Cvitanich: “Sanar sin buscar reemplazo”

La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sacudió de llano al mundo del espectáculo y el deporte. Eran una de las parejas más consolidadas del ambiente, con 14 años de relación y tres hijas en común, pero se vieron envueltos en una crisis de la que no pudieron salir. En un primer momento, trascendió que habría sido él quien tomó la decisión de ponerle fin al matrimonio, algo que esta semana se confirmó de boca de la otra protagonista de la historia. Tras admitir que está divorciada y revelar detalles de la escandalosa ruptura, la periodista compartió en sus redes sociales un sugerente posteo que fue interpretado como una clara indirecta hacia su exmarido.

Luego de que el final del matrimonio se hiciera público, Bonelli evitó hablar. Cuando en A la tarde (América TV) le preguntaron por qué se llamaba el silencio, respondió lapidaria: ”Porque me hace más mujer". Sin embargo, esta semana decidió dar su primera entrevista luego de la separación, en la que reveló, entre otras cosas, que fue el exjugador de Racing quien quiso terminar el matrimonio. Luego de sacar “la verdad a la luz”, la modelo hizo una publicación en sus historias de Instagram que no pasó inadvertida.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron después de 14 años juntos y tres hijas en común (Foto: Instagram @chechubonelli)

Bonelli compartió una publicación de la cuenta de Instagram @notificale que decía: “Que bonito sanar sin buscar reemplazo”. Esto fue interpretado como un palito para Cvitanich, puesto que tras la separación blanqueó su relación con la modelo Ivana Figueiras. Asimismo, en el posteo también se pudieron leer las siguientes frases: “Un corazón en paz florece donde sea”, “Nadie pierde por dar amor, pierde quien no sabe recibirlo” y “Que nadie en la vida te haga sentir menos”.

El posteo de Chechu Bonelli que fue interpretado como una clara indirecta para Darío Cvitanich (Foto: Instagram @chechubonelli)

Asimismo, la publicación también decía: “Spoiler: Te vuelves a reconstruir. Sigue adelante. Tu vida será buena, porque tú eres buena. Tu vida estará llena de amor porque tú estás llena de amor. Vas a sanar, solo sigue adelante. Nadie te va a amar más que tú misma”.

El posteo de la periodista llegó horas después de que hablara por primera vez de su separación de Cvitanich, de quien ya está divorciada. Esta semana visitó el programa de streaming de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y le admitió a Nati Jota y Grego Rossello que siente la separación como “una mancha en mi historia”. “Vengo de una familia muy clean (limpia), en la que a mis papás los separó la muerte, básicamente. Y no es lo mismo - y lo cuento sin ningún problema - dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada, durísimo“.

Chechu Bonelli habló de su separación de Darío Cvitanich

La modelo reconoció que la ruptura fue extremadamente difícil. “No comía porque tenía el estómago cerrado, estaba muy triste, muy angustiada, lloraba todo el día y después dormía poco y nada”, reveló. “Yo me casé para toda la vida. Fui muy ‘susanita’ en ese aspecto, pero así como no existe el manual de la maternidad, creo que tampoco existe el manual de como ser la mujer ejemplar”, reflexionó. “Esto de haber viajado tanto tiempo de un lugar a otro y haber tenido una vida tan nómade me llevó a perderme en algún punto porque es difícil encontrarte en un lugar que no es el tuyo“, se sinceró.