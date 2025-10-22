Netflix anunció la fecha de la tercera temporada de Envidiosa y compartió un nuevo tráiler

A casi nueve meses de la segunda temporada, Netflix anunció que Envidiosa regresa con una nueva entrega y lo hizo a través de las redes sociales, donde compartió un nuevo tráiler en el que dejó a la vista qué figuras argentinas formarán parte del elenco.

Envidiosa estrena su tercera temporada Alina Schrwarcz / Netflix

“Se vienen cositas en la vida de Vicky. La tercera temporada de Envidiosa llega a Netflix el 19 de noviembre”, escribieron desde la cuenta de Instagram de Che Netflix junto a algunas imágenes que resumieron lo que los televidentes podrán ver en poco tiempo sobre la ficción que protagoniza Griselda Siciliani. Allí, se la vio Vicky vestida de novia, pasear por las calles de Buenos Aires con un cochecito para bebés, pero también con situaciones sin resolver.

Che Netflix anunció la fecha de la tercera temporada de Envidiosa (Foto: Captura Instagram)

Minutos después del posteo del gigante del streaming, los protagonistas se hicieron eco a través de sus cuentas personales de Instagram. Siciliani replicó el reel en sus stories; mientras que Esteban Lamothe comentó un emoji de un corazón.

Esteban Lamothe reaccionó al anuncio de Netflix (Foto: Captura Instagram)

La noticia generó furor entre los usuarios, quienes no tardaron en expresar su alegría por la buena nueva. “Griselda es de otro level, qué actriz excelente, por favor”; “Vuelve mi relación amor/odio con Vicky”; “Amo la relación con la psicóloga, esa interacción es de lo mejor de la serie, amoooo” y “Se ve muy bien. Ya es otra etapa, qué bueno. Y si están Lorena Vega, Urtizberea, Bellati y Pilar Gamboa, todo vale la pena. Qué colección de actrices maravillosas”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que celebraron la buena nueva (Foto: Captura Instagram)

Una de las novedades de la producción creada por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre es que la tercera temporada contará con la presencia de Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán y Nicki Nicole, entre otros. Pese a que no hay información sobre el personaje que interpretará el humorista, la artista rosarina hará su debut actoral al ponerse en la piel de “Virtudes”.

De qué tratará la tercera temporada de Envidiosa

En esta tercera temporada de diez episodios, Vicky (Griselda Siciliani) superó algunas inseguridades y se encuentra en un punto de inflexión. Aunque su relación con Matías (Esteban Lamothe) está más estable, el amor en pareja trae consigo un nuevo set de retos: desde los celos y la maternidad, hasta la presión por triunfar profesionalmente.

Para lidiar con este torbellino, Vicky continuará con las sesiones con Fernanda Alina Schrwarcz / Netflix - Netflix

Lo que prometía ser una relación estable se convierte en una odisea emocional donde la protagonista debe luchar por sus propios deseos sin perder el equilibrio. Para lidiar con este torbellino, continuará con las sesiones con Fernanda (Lorena Vega), la terapeuta que la saca de quicio y que no tardó en convertirse en un fenómeno.

El elenco incluye a Siciliani, Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. Y, entre los invitados de lujo, se encuentran María Abadi, Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán, Agustina Suásquita (Papry), José ‘El Purre’ Giménez Zapiola, Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.

Griselda Siciliani sobre el éxito de Envidiosa

Hace unos días, la actriz asistió como invitada a Otro día perdido (eltrece), donde habló del fenómeno internacional de Envidiosa.

“Estás en un gran momento. ¿Te lo esperabas?”, le preguntó Mario Pergolini a la artista. “Tremendo... Supongo que es una combinación de todo. Es un elenco espectacular, o sea, soñado. El guion… creo que es una fórmula medio mágica, que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre”, respondió ella.

Griselda Siciliani adelantó cómo será su personaje en la tercera temporada de Envidiosa Captura de video

Luego, el conductor quiso saber qué la había motivado a aceptar el papel y la actriz no dudó en bromear. “El personaje. Que es una mier**”, lanzó entre risas. “Claro, es medio una basura de persona”, sumó el anfitrión y la actriz redobló la apuesta: “En la segunda temporada es más basura todavía. La tercera siento que es más pollito mojado”.