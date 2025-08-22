Quiénes son las actrices que interpretaron a “Las Chancles” en ¡Grande, Pá!

La comedia dramática ¡Grande, Pá!, con Arturo Puig y María Leal en los roles protagónicos, narró la historia de un padre viudo y sus tres hijas. La tira se convirtió en un éxito con altos niveles de audiencia en Telefe. Treinta y un años después de la emisión del último capítulo, el público recuerda con afecto a “Las Chancles”, las tres hijas de la pareja.

Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue protagonizaron ¡Grande, Pá!, a comienzos de los años 90 Instagram Nancy Anka

Las actrices que le dieron vida a “Las Chancles”

Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue fueron las actrices que interpretaron a las hijas de Arturo Puig en Grande, Pá!. Sus personajes, conocidos como “Las Chancles”, conquistaron al público y marcaron a una generación.

Hace algunos días, Nancy Anka compartió una fotografía en redes sociales que generó gran repercusión. En la imagen, se la ve junto a Julieta y Gabriela, sonrientes y unidas. “Me genera mucha ternura cuando me preguntan ‘¿y ustedes se siguen viendo con las chicas?’. Y sí, seguimos juntas, unidas y cada vez más fuertes. Nuestro vínculo es eterno”, escribió la actriz en Instagram. Los comentarios de los fanáticos expresaron su cariño y nostalgia por la serie.

La reciente reunión entre las actrices de ¡Grande Pá! (Foto: Instagram @ankanancy)

Así están hoy las actrices de ¡Grande, Pá!

Cada una de las actrices que interpretaron a “Las Chancles” tomó rumbos distintos tras el éxito de la serie:

Nancy Anka (54 años): sigue vinculada al mundo artístico, con participación en proyectos independientes de teatro y música. Es madre de Sofía, de 23 años, quien la acompaña en algunas de sus actividades creativas.

Nancy Anka continúa su camino en el arte, con proyectos independientes en teatro y música Pablo Sabaris

Julieta Fazzari (46 años): Además de su carrera como actriz y cantante, mantiene una relación de más de 17 años con Octavio Borlenghi, conocido por su participación en Jugate Conmigo. La pareja se casó hace ocho años y tiene dos hijas: Nina (15) y Mila (13).

Julieta Fazzari combina su faceta artística como actriz y cantante con su vida familiar junto a su pareja, Octavio Borlenghi, y sus dos hijas (Foto: Instagram @juli_fazzari)

Gabriela Allegue (44 años): Eligió la docencia y trabaja como profesora de inglés en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Es madre de tres hijos: Valentina (22), Morela (18) y Joaquín (9).

Gabriela Allegue encontró su vocación en la docencia, dedicándose a la enseñanza del inglés y a la crianza de sus tres hijos

La última vez que las tres actrices aparecieron juntas en televisión fue en 2019, cuando participaron en el programa ¿Quién quiere ser millonario? (Telefe), conducido por Santiago del Moro. Durante su participación, recordaron con emoción el impacto que tuvo ¡Grande, Pá! en sus vidas. “Nos marcó para toda la vida. Ya pasaron 25 años y que la gente nos siga recordando no es cualquier cosa, realmente el ciclo hizo historia. Nosotras somos muy amigas, somos como hermanas. María (Leal) fue primero como una madre y hoy es nuestra amiga, es la reina madre”, expresaron.

Las Chancles fueron parte del programa de Santiago del Moro ¿Quién quiere ser millonario?

Las actrices coinciden en que la tira fue una experiencia que las marcó para siempre. “Después que se apagó la cámara seguimos creciendo juntas. Es muy fuerte lo que nos pasó. Pasamos por un montón de etapas en cada uno de nuestros aspectos. María (Leal) siempre estuvo presente en todos esos periodos. El éxito se traspasó”, reconocieron.

Arturo Puig, otro de los personajes principales de ¡Grande, Pá!

Arturo Puig, el protagonista de la historia, tiene 80 años y continúa activo en el mundo artístico, sobre todo en el teatro. En los últimos años, protagonizó y dirigió varias obras, además de ser el director artístico del Teatro Nacional Cervantes.

Arturo Puig fue el protagonista de ¡Grande, Pá! Hernan Zenteno - La Nacion

El 3 de septiembre de 2024, el actor sufrió la pérdida de su esposa, Selva Alemán. Este duro golpe lo llevó a suspender varios proyectos. En marzo de este año, asistió al programa La noche de Mirtha (eltrece), donde habló sobre su vida tras la muerte de su esposa. “Acá estamos, tirando. Día a día”, dijo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ornella Tiesso.