Alberto Martín contó que tuvo relaciones con hombres antes de casarse con su mujer: “Siempre fui un tipo libre”

En una entrevista televisiva, Alberto Martín reveló que estuvo con hombres durante su juventud. El actor comentó que tuvo vínculos extensos cuando era más joven antes de contraer matrimonio con Marta, su esposa que falleció en junio de 2018, y afirmó que no tiene ningún problema en hablar del tema públicamente.

Martín tuvo una vasta experiencia en la televisión y el cine y se convirtió en una figura sumamente popular. A pesar de su amplia presencia en producciones y medios, a sus 79 años contó una intimidad sobre su vida personal que hasta el momento no había salido a la luz.

Todo ocurrió durante la visita del actor a Mañanísima (Ciudad Magazine). Allí, dialogó con Carmen Barbieri y habló sobre su vida personal. “La comunidad gay tuvo mucho que ver con mi carrera. He tenido grandes amigos y amores también”, expresó el actor. A partir de ahí, una charla sobre su carrera llevó hacia su vida personal.

Alberto Martín reveló que tuvo relaciones con hombres

“¿Has tenido amores gays?”, preguntó Carmen ante el comentario. Lejos de incomodarse, Martín contestó con total naturalidad: “Sí, ¿por qué no lo voy a decir? Es reconocer cuando alguien hizo algo por uno en la vida. Pobre de aquel que no dice las cosas”. En la línea de la conversación, surgió el nombre de Raúl Rossi, por quien el entrevistado manifestó tener un gran cariño.

En otro fragmento de la charla, Carmen retomó el tema y ambos hablaron más en detalle sobre el pasado de Martín. “¿Tuviste relaciones homosexuales?”, le consultó la conductora. Luego de que el invitado respondió afirmativamente, le preguntaron cuántos vínculos con hombres tuvo a lo largo de su vida. “No sé, no me puedo acordar. Era muy travieso”, respondió risueño. Además, especificó que algunas de esas relaciones se extendieron durante varios meses.

Alberto Martín habló sobre las relaciones con hombres que tuvo durante su juventud

Tras la respuesta, Barbieri reflexionó sobre el tema y expresó que “mucha gente grande y muchos jóvenes” deberían tener esta naturalidad para hablar de la orientación sexual de las personas. Sobre esto, el actor dio su mirada: “La juventud está en otra cosa. Hoy no es tan importante ni ser varón ni ser mujer. Hoy es importante lo que sentís y expresarlo”.

A continuación, Estefi Berardi tomó la palabra y le preguntó si durante su juventud se había sentido juzgado. Además de contestar que “jamás” tuvo que ocultar su vínculo con hombres, dejó en claro que no lo reprimió en ningún ámbito. “Era otra época, pero siempre fui un tipo muy libre. No me preocupé de lo que pensaba el resto ni nada”, remarcó.

Luego, admitió no saber si sus hijos María Marta, Juan Martín y Juan Manuel están al tanto de esta situación, pero hizo énfasis en que nunca les ocultó nada y que siempre se dejó ver como es: “No sé si saben, pero si no saben lo intuyen. Tienen un padre muy amplio”. “No me preocupa, es lo que siento”, agregó.

Por último, relató que su esposa Marta sabía de su experiencia con hombres y dijo que en el medio del espectáculo no había secretos: “Las cosas en nuestro medio eran muy públicas entre nosotros”.

LA NACION