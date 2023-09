escuchar

Joaquinha Lerena de la Riva, más conocida como La Joaqui, brilla sobre los escenarios con sus creaciones musicales de estilo urbano. Y también lo hace desde el lugar de espectadora, desplegando todo su espíritu crítico como jurado de Argentina Got Talent (Telefe), cada noche en la pantalla de Telefe. Pero, más allá de su fama como rapera y de su alta exposición en el prime time televisivo, en su vida privada la cantante prefiere mantener su bajo perfil.

Así, es muy poco lo que se sabe acerca del círculo más íntimo de La Joaqui. La compositora y reina del freestyle tiene dos hijas pequeñas, Shaina, de 7 años, y Eva, de 4. En una entrevista en LA NACION contó que a ella le gusta criar a sus niñas de la manera más tradicional posible, lejos de las luces y los estentores que ofrece la fama.

Y así como a La Joaqui le gusta poco y nada exponer demasiado a sus dos hijas, tampoco suele hablar de los padres de ambas niñas, con los que la relación no terminó nada bien. “Se me juzga porque tengo dos hijas de diferentes padres”, contó la artista en la mencionada entrevista.

El duro relato de la Joaqui y cómo la maternidad le salvó la vida

La joven, que hoy cuenta con 28 años, fue mamá por primera vez a los 21 años y aseguró, en una emisión de PH (Telefe) del año pasado, que “ser mamá me salvó la vida”. Y luego, en la misma charla con Andy Kusnetzoff, La Joaqui habló sobre el papá de su primogénita Shaina: “Cuando yo quedé embarazada de mi primera nena, le cuento al padre y él me dijo que no tenía ningún interés, que quería seguir con su vida de drogas y descontrol. Bueno, me fui por un lado, y él por el otro”.

La joven cantante se dio cuenta entonces que la crianza de la pequeña dependía de ella, y aseguró que había buscado siempre tener una familia como la que ella no había podido tener de niña, ya que tuvo una infancia sin ver a sus papás juntos. “Soy hija de padres divorciados antes de que yo naciera”, reveló.

La Joaqui contó que la historia de los dos papás de sus pequeñas Shaina y Eva Ig / @lajoaqui

Más tarde, la cantante de “Butakera” habló sobre el papá de su segunda hija, Eva, y dio a entender que había sufrido malos tratos y violencia por parte de esa persona. “Cuando tuve a mi segunda nena estaba en una situación de violencia”, señaló la estrella del movimiento urbano nacida en Mar del Plata que añadió que, además, estaba lidiando entonces con otros problemas como la enfermedad de su abuela y no tenía a mucha gente a la que contarle sus dramas domésticos.

La Joaqui contó que la llegada de su primera hija le salvó la vida Ig / @lajoaqui

En diferentes entrevistas, La Joaqui contó que quien la ayudó a salir de esa situación de violencia en la que se encontraba fue su colega Cazzu, que le ofreció un lugar donde hospedarse con sus dos pequeñas hijas en un momento en que la artista atravesaba una situación extrema, y, por lo que contó, con riesgo de vida. “Agarré una beba acá, la otra beba acá y me fui”, resumió la cantante, en su diálogo con Kusnetzoff.

En una entrevista con Pablo Mascareño para este medio realizada el año pasado, La Joaqui dijo que actualmente tenía pareja, y cuando el periodista le preguntó acerca de si esta persona era del medio, ella respondió, concisa: “No, es un simple mortal, porque la tranquilidad no tiene precio”.