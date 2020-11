Coco Sily confirmó que deja la POP en diciembre para pasar a Radio 10

Coco Sily confirmó en su programa de este lunes que deja la POP en diciembre para pasar a Radio 10

Pablo Montagna 16 de noviembre de 2020

Como adelantó LA NACION a principios de noviembre, en 2021 Coco Sily protagonizará los mediodías de Radio 10 para competir con Baby Etchecopar (AM 630 Radio Rivadavia). De este modo, después de nueve años dejará una de las FM del grupo InRadios (la división de radios del Grupo Indalo), la POP (FM 101.5).

Cuando aun falta un mes para que el actor deje la emisora, el humorista confirmó en el comienzo de su programa de este lunes, Código Sily - lunes a viernes de 13 a 16 -, que a medidos de diciembre concluirá su ciclo en la POP y que, tras unas vacaciones, en febrero se hará cargo del horario de 12 a 15, en la AM 710.

"Vamos a tomarnos unos tres minutos para algo que yo ya conté y algunos ya prevén, sabiendo que va a causar un quilombete entre los oyentes, y es que el programa termina. Termina en su concepto el 15 de diciembre, seguirán algunos de mis compañeros -Luis Pineyro, Martín Pugliese, Delfina Sciannamea - porque en realidad me voy yo del programa. Desconozco cómo seguirá el programa, el formato y quién me reemplazará, serán cosas que informará la radio", contó al aire Sily.

"Me voy después de nueve años, y como no la voy a careatear, me voy a otra radio, así que tengo la fortuna de poder anunciar que me voy a parir de febrero a una radio hermana, o la madre de este grupo de radios como es Radio 10. Para mí es un desafío hermoso poder irme a esa radio, porque es un cambio de formato, paso de FM a AM, y es raro, es otra estructura, es como un poco más periodística, es más seria la AM. Es otra cosa".

Con respeto la razón de su salida de POP, Sily asegura que no entra en el proyecto de quienes conducen la emisora, pero que tiene "la mejor de las relaciones" con los directivos del grupo, como Carlos Infante, que coordina todas las radios del grupo; Fabián de Sousa, Ignacio Vivas (CEO del Grupo Indalo) y Leandro Librera (Recursos Humanos), que fueron quienes insistieron para que no se fuera de InRadios. "Me trataron con amor. Yo me estaba yendo, porque tuve una discusión con alguien y el trato y el amor de Infante y (Sebastián) Padrón (gerente de programación y noticias de Radio 10) me hizo entender que estos nueve años no fueron al pedo".

Según pudo saber LA NACION, para conducir la franja de 13 a 16 en Pop Radio, las autoridades de la emisora habrían pensado en Roberto Pettinato, quien ya es parte de la FM los sábados y domingos, junto a Verónica Carelli (Genio o idiota). Además, en los próximos días se definirá el futuro de Darío Villarruel. El periodista actualmente conduce en los mediodías de Radio 10 Secretos de sumario. Una posibilidad es que se traslade a las mañanas del fin de semana, de 7 a 9.30, a partir del 7 de febrero, y que se sume como columnista a algún ciclo de La 10.

