Días de radio: la nueva temporada trae pases, bajas y algunas sorpresas

Entre febrero y marzo, la AM y la FM estrenarán sus nuevas programaciones: los pases, los regresos y las sorpresas de una temporada en la que las noticias, el análisis político y el deporte serán los protagonistas

21 de enero de 2020

Como todos los veranos, la radio aprovecha el período estival para ultimar detalles de cara a una nueva temporada. Pases, confirmaciones y algunos pocos asteriscos que quedarán resueltos en los próximos días: entre principios de febrero y fines de marzo tanto la AM como la FM ya lucirán su nueva programación.

Con el cambio de gobierno, la AM y las FM de Radio Nacional renuevan su dirección y sus contenidos. Alejandro Pont Lezica es el flamante director de la AM 870, en reemplazo de Fernando Subirats (quien asume el desafío de relanzar Rivadavia), mientras que las tres FM estarán a cargo de directoras: Mavi Díaz asume en la Folklórica, Mikki Lusardi en Nacional Rock y Andrea Merenzon en Clásica.

Para la AM en general, los dos segmentos matutinos son los más importantes del día y a partir de ellos se consolida una grilla. Radio 10 (AM 710) apuesta por un ajuste de horarios, en el que se destacan los nombres de Gustavo Sylvestre (de 6 a 9) y Baby Etchecopar (de 9 a 12), con la incorporación de Adrián Salonia en información política y de actualidad.

Romina Manguel acompañará a Luis Novaresio en la segunda mañana de La Red Fuente: Archivo

La Red (AM 910) pateó el tablero: se incorpora Fabián Doman de 6 a 9 (con Mariana Contartesi, Cecilia Bazán, Rodolfo Coco Ramón, Guillermo Laborda y Claudio Rico) y Luis Novaresio pasa a la segunda mañana, de 9 a 12, con Romina Manguel y equipo (Valeria Mirabella, Pato Muzzio y Maxi Legnani).

La AM 750, del Grupo Octubre, continuará con sus principales figuras. Víctor Hugo Morales seguirá en la segunda mañana y, desde el 17 de febrero, Eduardo Caimi y Romina Calderaro liderarán la franja de 6 a 9.

El desembarco de Beto Casella en Radio Continental es uno de los principales cambios que se concretó en esta suerte de mercado de pases de la radio. El exRock & Pop estará al frente de la segunda mañana de la AM 590 en dúplex con la FM 104.3 FM. Debutará en febrero con Bien levantado, de 9 a 13. Diego Schurman conducirá de 6 a 9 en lugar de Nelson Castro -se suma a la tarde de Rivadavia- y será el columnista político de Casella. El actual analista político de Bravo Continental -el programa de Fernando Bravo- estará acompañado por Carlos Burgueño, Alejandra Maglietti, Ariel Helueni, Martin Bilyk y Silvia Moscoso.

Beto Casella desembarca en Continental Fuente: Archivo

Con respecto a Rivadavia (AM 630), ya en manos del grupo AlphaMedia de Marcelo Figoli y la mencionada gerencia del exdirector de Nacional, Fernando Subirats, se está armando una programación competitiva que incluye un programa agropecuario de lunes a sábados de 5 a 6; Fernando Carnota de 6 a 9, junto a María Fernanda Carbonell y Osvaldo Bebo Granados y un magazine de 9 a 12 a cargo de Eduardo Feinmann, junto a Guadalupe Vázquez.

La AM 990 estrenó su programación en las últimas semanas del año pasado, con Cynthia Ottaviano de 6 a 9 y Roberto Caballero de 9 a 12. En cuanto a CNN Radio (AM 950), la emisora se encuentra en el rearmado de su programación. Habrá un enroque de horarios entre Juan Pablo Varsky y Luis Majul: Varsky dejara La mañana de CNN para conducir La tarde de CNN, de 16 a 18, mientras que Majul conducirá el segmento de 10 a 12.

Radio Del Plata (AM 1030) sigue atravesando una serie de conflictos. Se decidió armar una programación de verano y se estima que habrá nueva grilla entre marzo y abril, cuando se relance la emisora de Electroingeniería. Del Plata intentará sumar a Mauro Viale, Dady Brieva y Jorge Rial, si es que el conductor de Intrusos no termina abrochando su desembarco en Radio Nacional.

La Radio de la Ciudad, La Once Diez (AM 1110), contará con el regreso del periodista Damián Glanz, quien se había alejado de la emisora un años atrás para conducir una de las ediciones de TVP Noticias. De 6 a 8 estará al frente de Buenos Aires despierta, para darle paso luego a Esta mañana, con Micaela Mendelevich (de 8 a 10). Tras el final de Lo malo de ser bueno y la salida de Mariana Abiuso (que tendrá un ciclo los fines de semana), Disfrutemos BA con Marcelo Pavazza (actualmente los sábados de 10 a 12) se emitirá de lunes a viernes, también de 10 a 12.

Mediodías y primeras tardes de magazines periodísticos y ciclos deportivos

Jorge Lanata retoma su ciclo en Radio Mitre Fuente: Archivo

Si bien Radio Mitre (AM 790) aún no dio a conocer su nueva programación, entre mediados de febrero y comienzos de marzo estará al aire la grilla renovada. Entre las noticias de este año en la emisora, el programa de Marcelo Longobardi, Cada mañana, el más escuchado, cumplirá dos décadas en el aire precisamente en este 2020. Entre las novedades de la AM líder se espera el regreso de Jorge Lanata (de 10 a 14) con Lanata sin filtro, para mediados de febrero. También suena con fuerza el nombre de Tato Young: el periodista volvería a ser parte de Encendidos en la tarde, el programa que conduce María Isabel Sánchez de 14 a 17.

En La 10 y tras la desvinculación de Oscar González Oro, se está evaluando quién liderará la franja de 12 a 15. Es muy probable que sea Darío Villarruel, quien dejaría las mañanas de sábados y domingos para pasar a la semana con su ciclo Secreto de sumario. La mayor novedad vespertina sería la incorporación de Tomas Méndez, de 15 a 17.

Las tardes de La Red seguirán como hasta aquí, con Gustavo López de 12 a 13 y Jonatan Viale de 15 a 18. Lo mismo sucederá con los principales nombres de La 750 y Continental. Mientras en la AM 750 seguirán Claudio Villarruel (12 a 14) y Any Ventura (14 a 16), en la AM 590 continuará Fernando Bravo (13 a 17).

Carlos Polimeni seguirá en el mediodía y primera tarde de La 990 (12 a 15), pero aún falta definir la franja de 15 a 18, que tiene como principales candidatos a Cecilio Flematti y Chiche Gelblung.

María Laura Santillán, a punto de cerrar su llegada a los mediodías de CNN Radio Fuente: Archivo

Rivadavia empezará sus tardes con la primera edición del histórico programa La Oral Deportiva (12 a 14). Lo conducirá Fernando Niembro, quien dejó la otra AM de AlphaMedia, La 990. De 14 a 17, Oscar González Oro protagonizará la primera tarde de la emisora.

En tanto, CNN Radio está a días de anunciar que María Laura Santillán conducirá sus mediodías, de 12 a 13. El ciclo se llamará El tema del día y junto a la periodista estarán Viviana Haye y un columnista político. La conductora de Telenoche finalizó su contrato con Radio Nacional, pero aún hay posibilidades de que renueve y continúe con su ciclo, Plato fuerte. De 14 a 16 continúa en CNN Radio El espectador, aún a la espera del retorno al éter de su conductor, Ángel de Brito.

En Del Plata, el fútbol tiene su espacio luego de una mañana signada por la información. De 12 a 14 Marcelo Benedetto conduce ¿Cómo te va, Benedetto? Lo acompañan Roberto Leto, Carlos Mac Allister, Bambino Pons y equipo. La otra novedad "futbolera" es que se suman a las transmisiones deportivas Lito Costa Febre con River y Martín Souto con Boca.

Una vuelta a casa más periodística

Información del día, análisis político y económico y ciclos deportivos coparán el regreso a casa. Pablo Duggan seguirá en Radio 10 de 17 a 20 y La Red mantendrá la otra tira deportiva que conduce Gustavo López: Un buen momento (18 a 21).

La AM 750 mantendrá su ciclo Las últimas noticias: a él se suma Federica Pais y continúa el periodista de espectáculos Luis Bremer. Como ya mencionamos, su conductor, Darío Villarruel, podría pasar a La 10 en lugar del "Negro" González Oro. De apostar por ese desafío, Villarruel debería dejar su lugar en La 750. En tanto, Continental apostará a un nuevo horario (17 a 20) para el ciclo deportivo que lidera Mariano Closs.

Si de ciclos deportivos se trata, también debemos mencionar a César Santomauro y su Mundo Sport, que volverá el 1 de febrero a las 18 por la AM 990. También Fútbol de los grandes, de 19 a 21.

Eduardo Feinmann liderará la segunda mañana de Rivadavia Fuente: Archivo

Nelson Castro será el gran protagonista del horario de la vuelta a casa en Rivadavia. Tras dejar la primera mañana de Continental, el periodista y analista político liderará el segmento de 17 a 19 junto a Amelia Troisi. De 19 a 21, la segunda edición diaria de La oral deportiva, también con la conducción de Fernando Niembro y en compañía de Sergio Danishewsky y Claudio Federovsky.

Santiago Bulat y Julieta Terres tomarán protagonismo en CNN Radio de 18 a 19 con un ciclo consagrado a los temas económicos. En tanto, en La 1110, de 18 a 20, Daniel Santa Cruz hará Cara y Cruz.

Música y palabras para cerrar el día

El ciclo de Jorge Fernández Díaz en Radio Mitre, Pensándolo bien, podría sumar más minutos en la grilla de la AM 790. Laura Di Marco, en tanto, actualmente está al frente de Los cuadernos de Laura, los sábados de 17 a 19, pero podría emigrar a las noches de la emisora, donde participa del programa de Fernández Díaz. Por ahora, Tato Young continúa con su ciclo La catarsis, de 23 a 24.

Radio 10 no tendrá cambios en esta franja, en la que continuarán Sebastián Basalo (20 a 23) y Rolando Hanglin (23 a 1). La madrugada se definiría próximamente y experimentará un cambio importante tras la salida de Mario Mundo.

Tras el alejamiento por decisión propia de Alejandro Fantino, La Red pondrá al aire Futbol 910 con Toti Pasman (21 a 24). En cuanto a las noches de Continental, Dominique Metzger debutará en esta franja de 20 a 24.

Adrián Puente seguirá en CNN Radio con Al fin y al cabo Fuente: Archivo

Para la franja de 21 a 23, Rivadavia está evaluando los nombres de Cecilio Flematti (que hasta el viernes fue parte de la radio con De caño vale doble) o Fernando Mancini, que tendría que dejar las mañanas de domingos de La Red. A las 23 iría El show de Boca, con Roberto Leto y, de 0 a 5, María Areces, que hasta diciembre fue parte de Radio Nacional

Del Plata confirmó a Atilio Costa Febre con su clásico River monumental: irá los lunes y viernes de 23 a 24. Y CNN Radio informó que Al fin y al cabo, de Adrián Puente, se reducirá a dos horas: de 21 a 23. En la última hora del día habrá programas temáticos dedicados a la salud, el medio ambiente, la cultura y el deporte.

Las novedades de los fines de semana

Tras los ciclos veraniegos, marzo traerá las novedades más trascendentes con respecto a las altas y replanteos de los fines de semana de la AM. Rivadavia aún no definió los nombres pero dio a conocer que el campo, el fútbol y el automovilismo serán sus pilares.

En La Red seguirán Facundo Pastor y Eduardo Aliverti los sábados y falta confirmar si Fernando Mancini continuará con #Domingo910.

La 750, que cerró 2019 en el cuarto puesto de las AM más escuchadas en las mediciones generales, tendrá los sábados de 7 a 10 a Quique Dupláa, Sofía Caram y Maryra García con Subí, después te explico, y de 10 a 13, a Mariano Martín con Toma y daca. Los domingos, de 7 a 10, Las 40, con Felicitas Bonavitta y de 10 a 13, Max Delupi con La gran estafa.

Facundo Pastor seguirá en los fines de semana de La Red Fuente: Archivo

Tras su salida de Rivadavia, el clásico del automovilismo, Campeones, volverá a los fines de semana de Continental. En cuanto a CNN Radio, se invierten los ciclos de la segunda mañana: Guillermo Panizza pasará a los domingos ((10 a 13) y los sábados quedarán a cargo de Francisco Olivera (también de 10 a 13).

Los sábados de Del Plata tendrá, de 14 a 15, a Plan C, con el periodista y productor teatral Damián Sequeira. Los domingos, de 10 a 12, Florencia Ibáñez y Guillermo Stronati conducirán Municipios argentinos.

El 2020 de las FM

La FM líder, La 100 (99.9), mantendrá buena parte de su programación de 2019. Julieta Prandi se incorporará a la emisora y conducirá las tardes junto a Mariano Peluffo (14 a 17), en reemplazo de Ronnie Arias. El programa mantendrá su nombre clásico, Sarasa. Cabe recordar que hacia fin de año se sumaron a El club del Moro Lorena Paola y Catherine Fulop (6 a 10), y Mariela Fernández a Atardecer de un día agitado, el programa de Sergio Lapegüe (17 a 20). Los fines de semana seguirán Guillermo "El Pelado" López (sábados, de 9 a 13) y Mariano Peluffo (domingos, de 10 a 14).

Metro (95.1) sufrirá la baja de Días como estos, de Diego Iglesias, que termina el 25 de enero, así como semanas atrás finalizó Correla vos, con Julián Weich. Florencia Halfon dejará la emisora para pasar a FutuRock. Entre las novedades, los sábados Weekender, con Majo Echeverría y Jason Mayne (13 a 18) se extenderá con Weekender top tracks (18 a 20), bajo el comando de Luciano Banchero. Para los domingos, Weekender (14 a 18) incorporará a Evelyn Botto y Martin Reich.

Ya sin Casella, la Rock & Pop (95.9) rearmó su mañana con Nancy Pazos (6 a 9) al frente de Ruleta rusa. La acompañarán Carmela Bárbaro, Nacho Goano y Fernando Alonso. Martín Ciccioli sigue en la continuidad de las mañanas con Quién paga la fiesta?, de 9 a 13. Joe Fernández y Verónica Tossounian (16 a 20) conducirán Llave en mano, con Pollo Cerviño.

Julieta Prandi se suma a La 100 Crédito: Instagram

Uno de los pases en FM para 2020 lo protagonizará Diego Iglesias, que luego de siete años deja Metro para conducir las tardes, de 16 a 19, de Radio Con Vos. Lo acompañará Tania Wedeltoft. La emisora está en pleno rearmado de su grilla: Alejandro Bercovich conducirá Pasaron cosas en el nuevo horario de 13 a 16 y se esperan nuevas incorporaciones para los programas de la última tarde y la noche.

Con respecto a las FM del Grupo Indalo (Vale 97.5, Mega 98.3, Pop 101.5 y One 103.7) seguirán sin cambios en la nueva temporada. La única modificación es que Agustina Casanova deja la conducción de Morning Time en One (10 a 13) y queda en manos de Fede Gentile.

En Vorterix (92.1), la mayor novedad será que Últimos cartuchos, el programa de Migue Granados y Martín Garabal, dejará en marzo el horario de 13 a 16 para pasar a emitirse de 10 a 13. Con respecto a Latina (101.1), aún está en duda la continuidad de Ari Paluch con El exprimidor.

La 2x4, la FM de la ciudad de Buenos Aires, no registrará cambios en su programación. Se mantendrán los ciclos de Eduardo Beto Valdez, Roberto Quirno, Ignacio Rivero, Luis Tarantino, Anselmo Marini, Nora Perlé, Amelita, Baltar y Osvaldo Príncipi, entre otros.

La 107.9 volverá a tener programación. Ahora en manos de Radio Berlín, el proyecto de Luis Majul, la señal apunta a pasar mucha música y darle aire a cápsulas temáticas.

Con respecto a las FM de Radio Nacional, sus nuevas programaciones se conocerán en marzo. Hasta aquí los nombres que han trascendido con más fuerza para seguir o desembarcar en sus emisoras han sido los de Jorge Rial, Oscar Gómez Castañon, Sandra Mihanovich, Héctor Larrea y Martin Wullich. Por último, la radio pública de la Provincia de Buenos Aires, también espera tener consolidado su nuevo menú a fines de marzo, tanto para su AM, la 1270, como para su FM, la 97.1.