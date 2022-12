Eduardo Feinmann comparó a Cristina Kirchner con un político italiano y dijo que la condena le dejó “gusto a poco”

escuchar

Eduardo Feinmann afirmó este miércoles en su programa radial que la condena a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos que la Justicia le impuso a Cristina Fernández de Kirchner por considerarla culpable de los delitos de defraudación al Estado, le dejó “gusto a poco”.

Sin embargo, el periodista sostuvo que “los que amamos la República festejamos la condena” y comparó a la vicepresidenta con uno de los políticos más poderosos de Italia que murió en el exilio tras darse a la fuga luego de quedar implicado en el famoso megajuicio anticorrupción conocido como Mani pulite (Manos limpias).

Eduardo Feinmann opinó sobre el fallo que condenó a Cristina Kirchner: "Me quedó un sabor agridulce"

“Es un día histórico pero igualmente me queda un sabor agridulce”, consideró el conductor de radio Mitre tras comentar que el tribunal que juzgó a la vicepresidenta la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.

Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Máximo Kirchner salen del mausoleo de Néstor Kirchner en Río Gallegos. Foto: Pancho Muñoz - OPI Santa Cruz

“Me quedó un sabor agridulce. Dulce, porque es la primera vez que condenan a un presidente en ejercicio por un acto de corrupción, por robo, como le pasó a Bettino Craxi en la década del 80″, recordó Feinmann, refiriéndose al líder socialista italiano que fue primer ministro entre 1983 y 1987 y quien, acosado por decenas de procesos judiciales en su contra por corrupción, dijo en el Parlamento que “ningún partido italiano puede tirar la primera piedra”.

Dos años después, Craxi eludió la Justicia yéndose a vivir a Túnez, en carácter de prófugo, refugiándose en la famosa mansión de Hammamet. “Regresaré a Italia sólo como hombre libre”, repitió Craxi más de una vez. Sin embargo, murió en el exilio, en el año 2000, de un ataque al corazón.

La condena a Cristina Kirchner: “Si robás un auto te dan más años de cárcel”

“La condena deja el sabor dulce, me puse contento por la República, no porque a Cristina la hayan condenado, eso me tiene sin cuidado”, comentó Feinmann pero lamentó que no la hayan encontrado culpable por el delito de “asociación ilícita”, como pedía el fiscal Diego Luciani.

“La parte agria de todo esto es que estamos en las principales portadas de todo el mundo. Es una vergüenza. El hecho de que aparezca la palabra Argentina asociada a la corrupción y a una condena es terrorífico”, detalló el periodista.

Audiencia por la causa Vialidad, Fiscal Luciani

“Condenaron con 6 años de prisión a esta delincuente, pero me queda gusto a poco”, insistió Feinmann. En ese momento, su compañera en el programa Alguien tiene que decirlo, María Isabel Sánchez, comentó que “si robás un auto te dan más años de cárcel” y el conductor asintió: “Una delincuente que se afanó mil palos verdes y le dieron seis años. Por eso me quedó gusto a poco”, recalcó.

En otro tramo de su programa de radio, Feinmann recordó que la vicepresidenta debe enfrentar otros dos juicios, en las denominadas causas Hotesur y Cuadernos, y que el proceso que debió enfrentar por corrupción en la obra pública y por el cual fue condenada “demostró que hay una obscenidad y una orgía de corrupción, no solo de Néstor y Cristina Kirchner, sino de ellos y de sus amigotes, y también quedó demostrado que el fiscal Luciani tenía razón, que es mentira que no había pruebas para condenarla”.

“Los que amamos la República festejamos la condena. Me dio la sensación de que valió la pena. Por lo menos valió la pena”, concluyó.

LA NACION