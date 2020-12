El exjuez Oyarbide será columnista del nuevo programa de Coco Sily

En diálogo con LA NACION, Norberto Oyarbide confirmó que será columnista de Coco Sily en Radio 10, en Fuerte al medio, el programa que el conductor empezará en febrero Fuente: Archivo

Como adelantamos a principios de noviembre, Coco Sily protagonizará el próximo año los mediodías de Radio 10 (AM 710). Lo hará con un ciclo que se llamará Fuerte al medio e irá de 12 a 15.

El conductor y actor terminó de definir el equipo que lo acompañará en su nuevo desafío radial, al que llega tras nueve años de experiencia en FM, en Pop Radio. Desde el 1 de febrero, cuando debute en los mediodías de la AM de InRadios (la división del Grupo Indalo), estará acompañado por Delfina Sciannamea en la locución, Luis Piñeyro en espectáculos, Carlos Sturze (mantendrá su espacio en La Negra Pop, el programa de Elizabeth Vernaci en Pop Radio), Mariana Moyano en política y actualidad y Diego Arvilly en deportes.

Fuerte al medio contará con un columnista cada día y la gran novedad es la participación del exjuez federal Norberto Mario Oyarbide, quien cada viernes dialogará con Sily copita de champagne de por medio. Un colectivero y un repartidor, entre otros, serán los columnistas de los días restantes.

"Voy a estar con Coco. Es una cosa de locos. Me pareció divertida la propuesta, así que ahí estaré tomándome una copa de champagne con él", le confirmó Norberto Oyarbide a LA NACION. "Me gusta hacer algo diferente, que no tiene nada que ver con Comodoro Py. Me divierte que será todo espontáneo. Puede tener una proyección importante, ¿no? La idea es divertir a la gente", agregó Oyarbide.

"De la radio fueron muy cordiales. Vinieron a verme a mi casa tres directivos, me contaron el proyecto y les dije que me divertía y que probáramos". Sebastián Pedrón, gerente de Programación y Noticias de la radio; Marcelo Figueroa, coordinador Periodístico y Fernando Candeis, coordinador Artístico, fueron los directivos que visitaron y convencieron a Oyarbide, de 69 años.

Oyarbide cuenta que aún "mantiene los horarios de cuando trabajaba en Comodoro Py" y que en la madrugada suele escuchar el programa de Radio 10 de Gustavo Romero, Antes del amanecer. A Coco Sily lo conoce de hace tiempo, por "el productor de artistas Darío Arellano" (productor de Midachi y padre del cantante Patricio Arellano).

Cabe recordar que en enero, cuando quede vacante el espacio que Coco Sily lideraba en Pop Radio, Roberto Pettinato tomará la posta. El músico y conductor ya forma parte de la FM los sábados y domingos, junto a Verónica Carelli (Genio o idiota).

Informe: Pablo Montagna

