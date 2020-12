Matías Martin: "Se rompe el tridente con Diego Ripoll y Malena Guinzburg"

Matias Martin se refirió hoy al futuro del equipo de Basta: "El tridente con Diego Ripoll y Malena Guinzburg se termina" Fuente: Archivo - Crédito: Patricio Pidal/AFV

Los cambios ya comienzan a ser una realidad en Radio Metro. A pocas horas de la despedida final que tendrá lugar mañana de los programas Perros de la calle, Metro y Medio y Basta, el conductor de este último ciclo, Matías Martin, intentó calmar "ansiedades" aclarando pormenores respecto al futuro profesional de su equipo.

"Hay un montón de cosas que no contamos y me parece que lo que más hay es enigma y ansiedad. La pandemia de este siglo es la ansiedad", señaló el periodista al comienzo del programa de hoy, que consideró el "último", puesto que mañana la emisión tendrá un carácter de brindis y despedida.

Martin, al igual que los conductores del resto de los ciclos que llegan a su fin en Metro, Andy Kusnetzoff, Sebastián Wainraich y María O' Donnell, cambiará de emisora para embarcarse en nuevos proyectos. Sin dar mayores datos sobre este futuro cercano, el conductor de Basta aclaró, no obstante, que la fórmula que ha integrado junto a Diego Ripoll y Malena Guinzburg en los últimos años "se termina".

"Con el tiempo se van a enterar de los destinos nuestros. Creo que no está aclarado, ni siquiera sobreentendido, que lo que se rompe en el fin de Basta es este tridente mágico que conformamos con Diego y Malena hace dos años ya", señaló Martin. Y confesó estar "movilizado" ante las preguntas que se abren con esta nueva etapa y que también se estarían haciendo los propios oyentes.

El periodista ofreció una explicación sobre el actual panorama: "Ayer Sebastián (Wainraich) se despidió y confirmó que va a seguir con Julieta (Pink) y Pablo (Fábregas), el corazón de lo que el oyente tiene ganas de saber: 'a dónde van', '¿van juntos?', '¿se separan?', '¿voy a escuchar un ratito a cada uno?', '¿voy a tener que elegir?'. Esa cosa que tampoco la sabemos ni se va a definir ahora, pero sí mencionar eso que me parece que era una asignatura pendiente, porque aún sin tener demasiada certeza ni sentirme en la obligación de explicar y responder a la tremenda ansiedad que tiene cada uno de los oyentes exigiendo data, me parece que ese dato sí nos faltó decir. Yo sobreentendí que el fin de Basta era que no se repetía este tridente y lo quería decir", aclaró y remarcó: "No se repetirá".

En el que consideró el "último" programa de Basta, Martin destacó que, "en cualquier vínculo de muchos años y de mucho recorrido, hay desgastes, fricciones y miradas de desconfiada"

Ripoll tomó entonces la palabra para ofrecer un contrapunto y destacó que los nuevos rumbos que se abren representan "una excelente noticia para los oyentes de Basta, porque esto quiere decir que Basta se multiplica, porque cada uno se lleva una parte. Cada uno puso mucho de sí en este programa y todo se va a ver replicado en las cosas que hagamos, en el aire de nuestros próximos y propios programas", señaló.

"Exacto. Se atomiza Basta", agregó Martín en esta "jornada especial y movilizante", en su caso, no solo por ser "la última vez" en Freire 932, sede de la radio y su "casa en los últimos 20 años", sino por coincidir con el egreso de la escuela primaria de su hijo Alejo y con la celebración judía de la Bar Mitzvah de su sobrino Félix: "rituales de finalización e iniciación" que presenció en la mañana de hoy.

Diego Ripoll celebró con humor "el último zoom" de hoy, puesto que mañana la cita será presencial desde el Jardín Japonés, con "fiesta de despedida, repasos, abrazos y brindis".

"Mañana nos volvemos a ver y va a ser el final que se merece Basta", auguró Ripoll. "Yo creo que sí", añadió Martin antes de mencionar que con este cierre de etapa quedan para el recuerdo grandes momentos, así como otros menos felices. "Los desgastes y las fricciones. no hace falta pensar en nosotros, piensen en cualquier vínculo de muchos años y de mucho recorrido: hay desgastes, fricciones, miradas desconfiada, miradas de reojo, y de golpe escucho medio audio un ratito de alguna de las cosas que vamos a tener mañana y digo: prohibido olvidar este amor, estos encuentros, estas ganas de hacer radio juntos", matizó.

Y se refirió a su consagrada dupla junto a Ripoll. "Cómo nos encontramos, Diego, cómo nos elegimos, cómo nos separamos para hacer diferentes cosas, cómo nos volvimos a elegir y nos volvimos a encontrar. Fuimos a la tele y a la radio, fuimos de viaje, hicimos tantas cosas que eso no me lo voy a olvidar nunca", expresó emocionado.

Santiago Segura, desde España: "¿Cómo es posible que termine Basta?"

En comunicación desde España, el actor y director Santiago Segura fue uno de los "amigos" de Basta invitado a la emisión de hoy. Con el humor que lo caracteriza, el español contó, entre otras cosas, cómo ha vivido estos meses de pandemia y manifestó su deseo de visitar el país cuando la situación lo permita.

"Argentina es mi segundo hogar. Estoy deseando volver: me espera la fugazzeta y esos tópicos que a mí me emocionan", expresó. Martin agradeció a Segura -quien ha participado en distintas emisiones del ciclo a lo largo de los años- "desde la primera hasta la última risa".

Entonces, el actor compartió las sensaciones que le acecharon cuando supo del final del programa. "Cuando me dijeron que se acababa Basta me quedé afectado. ¿Cómo es posible?", se preguntó. Sin embargo, su mensaje fue de optimismo para el equipo: "Chicos, donde quiera que estéis, cuando vuelva a Argentina espero veros y compartir otro asadito. Basta de todo forever", celebró Segura.

