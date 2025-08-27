Matías Martin confirmó su separación de Victoria De Masi: “La voy a seguir queriendo toda mi vida”

Tras 20 años juntos y dos hijos en común, en diciembre de 2023 se hizo pública la separación de Matías Martin y Natalia Graciano. “Es verdad, estamos separados. Los detalles prefiero que queden en la intimidad”, le dijo el conductor a Ángel de Brito. A principios de este año, en tanto, él mismo confirmó que había vuelto a encontrar el amor. ¿Quién le robó el corazón? La periodista Victoria De Masi, columnista en el streaming Gelatina y autora del libro Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana (Sudamericana). Tuvieron una relación de bajo perfil, la cual ahora se supo que llegó a su fin. Aunque no hay fechas exactas, ambos afirmaron que llevan bastante tiempo separados.

El final de la relación fue anunciado por la propia periodista. Todo comenzó cuando De Masi estuvo en el programa de Romina Manguel en Radio con vos y la conductora le dijo que le mandaran un beso a Matías Martin. Sin embargo, la incomodidad de la invitada fue visible. “Le mandamos un beso, pero yo me separé de Mati hace unos meses largos”, reveló.

La relación entre la periodista y el conductor se hizo pública a principios de este año (Foto: Instagram @vidamasi)

En esta misma lía, De Masi aseguró que “está todo bien” y que aún está el cariño. “Yo lo respeto mucho, me parece un tipo brillante en lo que hace, tiene una familia hermosa y eso no es posible si no sos buena persona. Yo tuve una relación de pareja muy linda con él, pero bueno, hace un tiempo se terminó, pero no pasó nada grave, está todo super bien”, afirmó.

A partir de estos dichos, las cámaras de A la tarde (América TV), fueron a buscar a Martin y le comentaron sobre lo que dijo De Masi en el programa radial. “¿Fue a lo de Manguel? Pobre que tuvo que ir a lo de Manguel... bueno, pero está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas, me imagino. Por ahí hay otros lugares mejores para ir...“, lanzó.

Matías Martin confirmó la separación de Victoria Da Masi (Foto: Captura / América TV)

Luego confirmó que efectivamente la relación con De Masi llegó a su fin. “Sí, hace unos meses que no estamos juntos”, reconoció. “La quiero mucho, la admiro, la respeto; es alguien muy importante para mí que voy a seguir queriendo toda mi vida. Nos separamos hace un montón. No hay nada para contar, nunca fue público el vínculo, así que mi admiración, mi respeto y mi cariño hacia ella para siempre”, aseguró.

En este sentido, el cronista le preguntó si aún quedaban cosas pendientes por hablar, deslizando la posibilidad de una reconciliación. Ante esto, Martin sostuvo: “Tenemos buena comunicación, así que lo que haya para hablar lo hablaremos”.

Durante 20 años, Martin estuvo en pareja con la modelo Natalia Graciano; tuvieron dos hijos juntos, Alejo y Mia (Foto: Instagram @matiasmartin)

En febrero fue el propio Matías Martin quien aseguró en diálogo con LAM (América TV) que estaba nuevamente en pareja. Aunque no quiso confirmar el nombre, reveló que su novia era amiga de Emilse Pizarro, compañera de trabajo de él: “Habíamos charlado varias veces y nos encontramos y camina, fluye, va bien”. Con respecto a las “etiquetas” de las relaciones, reflexionó: “Me re cuesta porque vengo de 20 años de matrimonio. La palabra noviazgo me parece de chicos, para nenes. (...) Yo siento que me acabo de separar, mi estado civil es ese, pero si estoy en pareja, estoy contento. No me escondo en lo más mínimo. Hago una vida normal, voy a ver recitales y a comer afuera”.