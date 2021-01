Elizabeth Vernaci y Lalo Mir, las nuevas voces institucionales de Radio Nacional

Desde el próximo lunes se suman al lanzamiento de la temporada de programación 2021 de Radio Nacional (AM 870), Elizabeth Vernaci y Lalo Mir, quienes serán las nuevas voces institucionales de la radio pública. Tras el retiro el último 30 de diciembre de quién ocupara ese puesto por décadas, el entrañable Héctor Larrea, esta dupla viene a reemplazarlo.

Mientras Vernaci se recupera de su cuadro de coronavirus, LA NACION habló con Lalo Mir sobre este nuevo proyecto y se lo notó muy entusiasmado. “Me causó mucha alegría cuando me lo propusieron, yo venía hablando con ellos y en otras oportunidades me llamaron para hacer parte de la programación, pero no se daba, ya sea por no ponernos de acuerdo o por otros compromisos”.

Pero, finalmente, después de varios intentos fallidos, los planetas se alinearon y Lalo Mir acordó sumarse a la radio de una manera especial: “Con la salida de Héctor (Larrea), se dio ser la voz oficial de la Nacional, con toda una nueva artística. Además es una radio que se oye en todo el país. Es un proyecto ambicioso que se va a ir descubriendo al aire”.

Sobre cómo surgió la idea de ser con Vernaci la dupla institucional, Mir aseguró que fue una sugerencia de él. “Esto se dio tras un llamado de Alejandro Lezica, que es el director de la radio, en donde me dijo: ‘Ahora que se fue Héctor necesitamos que seas la voz’. Y le dije que yo solo no, que faltaría una mujer y así salió el nombre de ella, de la Negra y acá estamos los 2, haciendo algo nuevamente juntos como el ’82 y junto con todo un equipo, que le dará un valor artístico al proyecto”.

Tanto Vernaci como Mir tienen una amplia trayectoria en el mundo radiofónico y son dos figuras indiscutidas de la radio. Para este nuevo proyecto prestarán sus voces para la difusión institucional de la Nacional con textos del director, productor y guionista Pedro Saborido.

Con la colaboración de Pablo Montagna.

LA NACION