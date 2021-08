Ernesto Tenembaum criticó los ataques a Flor Peña por su visita a Olivos: “Es una caza de brujas”

Ernesto Tenembaum criticó en duros términos al presidente Alberto Fernández, después de que se revelara que en el chalet de la quinta presidencial de Olivos se mantuvieron al menos siete encuentros sociales durante la cuarentena de 2020 cuando este tipo de reuniones estaban prohibidas en todo el país. Además, defendió a las mujeres que asistieron a la residencia presidencial del ataque que sufrieron en las redes.

“El Gobierno tiene que dar explicaciones mucho más convincentes de las que dio respecto de los ingresos en Quinta de Olivos durante la cuarentena”, dijo el conductor en Radio Con Vos. “Estás diciendo que el Presidente, por serlo, tiene derechos que el resto no tenemos, y no es así, esto es una República donde todos tenemos los mismos derechos”, criticó.

LA NACIÓN consolidó 365 archivos oficiales de Excel (uno por cada día del año) con las visitas a la Quinta de Olivos durante el año pasado e hizo un cruce con los decretos vigentes por la pandemia, en tiempos en que las reuniones sociales no estaban permitidas para nadie.

El resultado fue que hubo al menos siete encuentros sociales en el hogar presidencial que se dieron en contexto por fuera de la gestión. La explicación del Gobierno fue que “Fernández ejerce una actividad sin dudas esencial” y que “toda persona que el Presidente convoca adquiere carácter de esencial”.

“Es como cuando decían que Carlos Zannini es funcionario esencial, podés decirme lo que quieras, pero se vacunó cuando otros esperaban la vacunación. ¿El Presidente puede hacer una fiesta de cumpleaños para su mujer? Eso no corresponde, no corresponde, y no corresponde mal”, insistió Tenembaum.

Críticas a opositores

Durante la apertura de su programa, el conductor había considerado las críticas a las mujeres que participaron de las reuniones sociales con el entorno del Presidente como “un tema repugnante que habla de dirigentes y voceros de la oposición”.

“En redes sociales, los opositores empezaron a destacar la aparición de mujeres como Sofía Pacchi, Úrsula Vargues, Florencia Peña y Tamara Pettinato, calificándolas de p... Los que estimulan eso son personas conocidas, periodistas, dirigentes políticos”, sostuvo.

“Uno ve mucho cinismo en las figuras de Twitter y no se horrorizan con lo que hacen. Ellas empezaron a recibir agresiones de niveles increíbles”, dijo y agregó: “Uno se pregunta por qué hacen eso y hasta donde llega su nivel de bronca contra el Gobierno”.

“Cuando mencionan a Tamara, ella fue con su amiga Yanina, que no es una figura pública y que hace 10 años bromeó en Twitter con que era prostituta. Se ha dicho que Tamara fue con una prostituta, cuando Yanina trabaja de maestra de chicos autistas, y si fuera prostituta, cosa de ella, pero no lo es”, remarcó Tenembaum.

“Es una de las cosas más vergonzosas que he visto como parte de una discusión política, están haciendo una caza de brujas muy espantosa, y lo hacen en nombre de la libertad teóricamente. Tamara no tiene que dar explicaciones”, manifestó.

En particular, Tenembaum criticó los dichos del diputado Fernando Iglesias sobre las visitas a Olivos durante el aislamiento. “¿Qué es esta manera de hacer política? -se preguntó-. ¿Esta es la forma de hacer política de los que están contra el autoritarismo?”.

“En ese sentido uno ve que algo que merece un debate serio se transformó en un saco de estiércol”, dijo y volvió a apuntar sobre Alberto Fernández: “Es razonable que se discuta la actitud del Presidente”.

“Si el Presidente habla del surfer como un pelotudo (por violar la cuarentena), y él está haciendo lo mismo que el surfer o peor, ahí sí hay una discusión”, finalizó.

LA NACION