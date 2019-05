Habló Fabiola Yáñez, la novia de Alberto Fernández

Fabiola Yañez, a la derecha, junto a Nora Briozzo y Néstor Dib, sus compañeros en el ciclo de Radio 10 Común y corriente Crédito: @radio10

La actriz y periodista Fabiola Yáñez es la actual pareja del ahora precandidato a presidente Alberto Fernández . Tiene 38 años, nació en Misiones y se hizo conocida por sus trabajos en la pantalla de América, a la que fue como panelista invitada del programa Incorrectas, que conduce Moria Casán. En tanto, en Radio 10 se desempeña como columnista de Común y corriente, ciclo que va los domingos a la tarde en la AM 710 y que conducen Néstor Dib y Nora Biozzo.

Precisamente en Radio 10 es donde hoy habló por primera vez de sus sensaciones, de cuándo supo que la fórmula kirchnerista iba a estar encabezada por su pareja, Alberto Fernández, y no por Cristina Kirchner .

Fue su compañero Néstor Dib quien rompió el hielo y fue directo a preguntarle: "¿Vos sabes de esto desde el momento que ocurrió la primera charla (entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández), o en realidad te esteraste el sábado por la tele cuando se anunció?". Enseguida Fabiola Yáñez contestó: "No, no me entere el sábado, lo supe el miércoles, cuando también lo supo Alberto. Él se sorprendió, tuvo una reunión, donde Cristina le planteó esto y volvió, me llamó por teléfono, yo estaba a dos cuadras de casa, me estaba por tomar un café y me preguntó si podía ir a casa -la torre River View de Puerto Madero-. Le dije que ahí iba, ya que el tono me decía que algo pasaba".

"Yo soy muy tranquila, y me lo tomé con mucha tranquilidad", continuó contando Yáñez. "Él se mostró mucho más sorprendido y así lo manifestó. Para mí es una alegría por él. Admiro mucho su trabajo, todo lo que ha estado haciendo, no solo en este último año y medio, donde él estuvo trabajando para llegar a este punto que realmente me parece que es un logro grandísimo, de dos personas que llegaron a plantear el bombazo como lo han planteado".

Fabiola se mostró feliz por la oportunidad de su pareja. "Alberto es un hombre que habla con todas las partes", concluyó la periodista y actriz, que formó parte de la comedia teatral Entretelones, con Fabián Gianola (a quien acusó de haberla acosado sexualmente), Ana Acosta, Darío Lopilato, Carolina Pujal, Chiqui Abecasis, Esteban Prol, Vanesa Butera y Mauro Francisco, y Otra vez papá... después de los 50, una comedia con el actor y cantante Manuel Wirtz.