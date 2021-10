Jey Mammon se va de radio Metro: “Este año tuve que aprender a decir que no”

Jey Mammon anunció este miércoles su partida de radio Metro 95.1. El conductor se explayó al respecto en el programa que conduce de 17 a 20 en la emisora, Mañana la seguimos, que comanda junto a Felipe Colombo, Fernanda Metilli, Martín Reich y Calu Bonfante.

Como ya lo venía manifestando al aire en su ciclo televisivo Los Mammones (América), desde que le cambiaron el horario de dicho programa (comenzó como un late night show a las 23.30 y con el final de TV Nostra se adelantó en la grilla, y ahora se emite de 21 a 22.30) que le costaba llegar a tiempo al canal. De hecho, hubo un período en el que Los Mammones comenzaba a las 20.30, tan solo media hora después del final de su envío radial.

“Mis compañeros ya lo saben y ustedes también se imaginarán, yo tuve un año extravagante, impredecible y raro, y en un momento el cuerpo no me daba, y ahora tengo que tomar una decisión, y tomarme un momento al costado de radio Metro, porque a mí los tiempos se me hacen muy ajustados, y tuve que aprender a decir que no a algunas cosas”, explicó. “Con la radio y con mis compañeros está todo bien, pero yo lo que quería era hablar con ellos primero, y después con los oyentes”, añadió.

Asimismo, Mammon aclaró que se va de la radio en excelentes términos. “Le quiero desear lo mejor a Metro en esta nueva etapa, estoy muy agradecido, está todo bien con la radio, faltando poquito para que termine el año, esto no es una tristeza para nadie, pero cuando pasa algo bueno, uno tiene que dejar de lado algunas cosas, y esta radio y los oyentes se merecen lo mejor. Les agradezco de corazón por la generosidad”, manifestó Mammon, quien adelantó que está por grabar un disco, por lo cual su voz seguirá siendo escuchada “en otros lugares”.

“Cuando me voy de un lugar siempre me pongo a llorar, pero no es este el caso porque se formó un gran equipo, hasta fin de año me van a escuchar seguro acá, más no puedo prometer”, concluyó el conductor.

Leo Montero, el primero en despedirse de Metro

Leo Montero continuará hasta fin de año con Bonus Track, pero luego se irá de Metro por un proyecto laboral Gentileza Leo Montero

En septiembre, Leo Montero también anunciaba su salida de Metro, donde hasta fin de año permanecerá su equipo conduciendo Bonus Track, de 10 a 13. El motivo era otro proyecto laboral que, según sus propias palabras, “no es compatible con la radio”. Se trata de siete viajes que realizará por los Estados Unidos en los próximos tres meses. “El programa sigue hasta fin de año y eso me pone contento”, aclaró el conductor luego de aludir al sinsabor que le dejaba la despedida.

“Cómo voy a extrañar esto”, dijo en la apertura de su programa. “Este es el último programa y lo siento, es agridulce. Agri porque no podemos terminar el año al aire y dulce porque regresan nuestros viajes para el mundo NBA y el básquet, con todo lo que significa para mí y se agrega un contenido en inglés también. De acá a febrero tenemos siete viajes y es imposible ir y venir y estar al frente del programa diario. Eso acelera nuestra partida. No queremos hacer drama porque tomamos la vida con esta diversión. Ya el lunes 4 tengo que relatar Miami-Atlanta. De verdad, es incompatible. Gracias a las autoridades de la radio por entender. Hace mil años que trabajo para la NBA e ESPN. Sigo con Estamos a tiempo, el programa de América que va los domingos porque salimos una vez por semana y eso nos permite viajar. Los vamos a extrañar”, concluyó.

Las nuevas caras de la Metro se anunciaron en enero de este año, e incluían a Jey Mammon, Dalma Maradona, Leo Montero y Julieta Cayetina gentileza Metro