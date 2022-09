Jorge Lanata fue sometido a una laparoscopía en la cadera

escuchar

El periodista Jorge Lanata fue operado este martes en la Fundación Favaloro, en una intervención programada de laparoscopía, a raíz de un “bloqueo del nervio femoral” que le provocaba un dolor en su cadera. Él mismo adelantó ayer en su programa de Radio Mitre que se llevaría adelante el procedimiento. Según pudo saber LA NACION, el periodista ya fue dado de alta y se encuentra en su casa.

La noticia de la intervención había sido dada en el pase que hace con Eduardo Feinmann en radio Mitre cada mañana. Ahí, el también conductor de PPT le contó a su colega que este martes no formaría parte del ida y vuelta matutino.

Según dijo al aire, este procedimiento médico obligó a que el conductor de Lanata Sin Filtro debiera suspender una entrevista que tenía pautada para este martes con el expresidente Mauricio Macri, la cual haría junto a Feinmann.

Jorge Lanata reveló que se ausentará de la radio para someterse a una cirugía

“Mañana (por el martes) no vengo y es por un motivo médico: ya pensabas que me iba a cualquier lado, pero no”, le dijo Lanata a Feinmann ayer, cuando comenzaba su programa, y detalló de qué se trata la intervención a la que fue sometido esta mañana a las 8 a.m.

“Tengo un dolor en la cadera, pero antes de operarme, quieren hacerme una cosa que es como un par de agujeros en la cadera, para que el fémur se descomprima”, describió y añadió: “Si con esto se me va el dolor, no me tienen que operar”. “Es un bloqueo”, afirmó Feinmann y el periodista asintió. “Claro, eso me lo hacen mañana y es ambulatorio, me operan a las 8 de la mañana”, había contado.

“Pero mañana íbamos a entrevistar juntos a Mauricio Macri”, le recriminó Feinmann. “Ya lo sé, pero le pedí a la producción que lo cambiara de día a ver si se puede, y si no hacelo solo, no pasa nada”, replicó Lanata. “No, no, yo quería hacerla con vos”, dijo su colega.

La salud de Jorge Lanata a lo largo de los años

Hace poco más de un año, la salud de Jorge Lanata también fue noticia durante el último trimestre de 2021. Primero, se sometió a una laparoscopía programada en el Hospital Favaloro.

La evolución favorable del periodista luego de la operación fue anunciada por su compañero Gonzalo Sánchez, quien quedó al frente del magazine Lanata sin filtro (Radio Mitre) mientras el conductor se recuperaba. “Jorge está diez puntos, está perfecto”, dijo aquella vez.

Las autoridades del sanatorio difundieron un parte médico informando sobre el estado de salud del conductor Archivo

Menos de dos meses después, Lanata volvió al quirófano, esta vez para someterse a una angioplastia programada, también en la Fundación Favaloro, a finales de octubre de 2021. El centro de salud confirmó que le habían colocado un nuevo stent en la pierna.

“La angioplastia se realizó de acuerdo a lo planeado y de forma satisfactoria, y se evaluará su evolución clínica a los efectos de otorgar el alta hospitalaria en las próximas horas”, decía el parte de la Fundación Favaloro.

Un año antes, en agosto de 2020 y en plena cuarentena, el periodista también debió permanecer internado, lo que generó todo tipo de rumores por sospechas de Covid. Eran tiempos en los que todavía no existían las vacunas contra el coronavirus, por entonces una enfermedad mortal para la mayoría de las personas con comorbilidades.

“Jorge está muy bien, hay mucha gente que está preguntando y hay móviles en la puerta de la radio; no es para tanto, simplemente fue una operación súper menor de un forúnculo. Suele darle febrícula después de una operación, no es la primera vez que le pasa, lo hemos vivido otras veces, y por eso decidieron mantenerlo unos días bajo cuidados”, contó entonces Diego Leuco, exintegrante Lanata sin filtro.

Con información de Pablo Montagna