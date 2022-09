Elecciones de 2023: la sorpresa de Luis Novaresio sobre los tres posibles candidatos que nombró Mauricio Macri para la presidencia

Mauricio Macri brindó este domingo una entrevista exclusiva a LN+ que estuvo llena de definiciones importantes sobre el futuro de la interna en Juntos por el Cambio en la que se determinarán los precandidatos presidenciales para las Elecciones de 2023. El expresidente dialogó con Luis Majul en el programa La Cornisa y esbozó una lista de aspirantes a la jefatura de Estado en la que figuraban María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, “en el orden que quieras”, advirtió.

“Más allá del atentado, lo que más me sorprendió fue que se haya metido en la interna. Para mi el señor Mauricio Macri va a ser el candidato a presidente, hablaba como candidato”, analizó Luis Novaresio este lunes, durante el pase de su programa, Buen día Nación, con el noticiero 8.30 AM que conduce Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró.

Luis Novaresio analizó por qué Macri nombró a Vidal como posible candidata

“Los tres están muy bien plantados”, dijo Macri sobre las aspiraciones presidenciales de Rodríguez Larreta, Bullrich y Vidal. “Yo ayudo a los tres todo lo que pueda y los tres están mucho mejor que hace un año”, añadió el expresidente.

Sin embargo, deslizó una crítica dirigida al actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Lo veo muy dialoguista. Si la gente nos empodera esta vez para hacer un cambio económico, además del institucional, hay que hacerlo”. En este sentido, el fundador de Cambiemos dijo que el diálogo que propone Larreta “puede durar meses y años y mientras tanto los jóvenes se van del país”.

Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y Graciela Ocaña junto a Mauricio Macri. El expresidente se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio. ¿Será candidato? Twitter

“¿Y vos lo viste candidato a Macri?”, le preguntó Novaresio a Majul sobre la entrevista. “Lo veo muy cómodo como elector, le gusta eso; desde el punto de vista personal está en el mejor momento de su vida. Va a dar clases a dos universidades en los Estados Unidos”, respondió el conductor de La Cornisa.

“Nadie que fue presidente de la Nación y que está en ese lugar, no va a aspirar a serlo”, comentó Novaresio, para quien Macri será sin dudas el candidato a presidente de Juntos por el Cambio. “Él dice que si hay una interna la gana”, reconoció Majul y agregó que no cree que el ex presidente se presente: “La única manera que se presente es que la crisis se acelere”.

Cuando le preguntaron a Macri sobre su propia candidatura, él respondió: “Reconozco que es importante quién, pero el para qué es mucho más importante. Eso no cambia en nada lo que estoy haciendo. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer”, afirmó. “Estoy caminando el país para transmitir que hay futuro. No nos resignemos. Estamos por terminar con el populismo en la Argentina”, dijo.

Sobre este punto debatieron los periodistas de LN+. Pero además, se centraron en que el expresidente haya nombrado a María Eugenia Vidal como precandidata presidencial. “Fue raro”, dijo Novaresio. “Para mi es un golpecito a Horacio, porque comen del mismo electorado. Ayer lo vi a Macri como candidato a presidente”, finalizó el conductor de Buen día Nación.