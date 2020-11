"Hasta tanto no exista una aprobación significativa, a mi la vacuna rusa no me genera mucha confianza", dijo Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

Jorge Lanata y Marcelo Longobardi conversaron durante el pase de sus programas en radio Mitre sobre la posibilidad de aplicarse la vacuna contra el coronavirus Sputnik V de fabricación rusa, que podría estar disponible en la Argentina a finales de diciembre.

"No, mi respuesta es no", contestó terminante Longobardi frente a la pregunta de Lanata, y agregó: "No me la daría y no porque sea rusa o búlgara, sino porque hay que esperar a que se apruebe. La vacuna china de Sinovac acaba de tener un inconveniente en Brasil y la vacuna rusa tuvo 76 personas complicadas. Cuando se certifique con 30 o 40 mil personas, en ese momento vemos", argumentó el conductor de Cada mañana.

"El gobierno propone que va a vacunar en diciembre, suponiendo que diga la verdad. Con lo cual el ANMAT autorizaría una vacuna que los propios fabricantes que la hicieron no la tienen autorizada", consideró Lanata.

!¡Vacunate vos! Yo le voy a sacar el c... a la jeringa", sostuvo Jorge Lanata Fuente: Archivo

"Tiene como zona de aplicación la provincia de Buenos Aires, es una especie de experimento bonaerense", dijo Longobardi y sostuvo que "mientras tanto me parece más razonable la vacuna de Pfizer con BioNTech, que podría estar disponible a principios del año que viene".

"En cualquier caso, a mi la vacuna rusa no me genera mucha confianza, hasta tanto no exista una aprobación significativa. Y me parece que mucha gente ha tomado partido por razones de carácter político", describió Longobardi, y bromeó: "Si se trata de cerrar la grieta, estaba pensando en que vos te ofrezcas para vacunarte", le dijo a Lanata.

"¡Vacunate vos! Yo le voy a sacar el c... a la jeringa", respondió el conductor de Lanata sin filtro.

"No, y mirá que no soy antivacunas. Al contrario, me parece que son fundamentales para convivir", finalizó Longobardi.