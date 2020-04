Julia Mengolini y una defensa sobre el "feminismo de la justicia social". Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de abril de 2020 • 02:11

El axioma es más viejo que Internet: "No importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen". Y en la vida de Jimena Barón esto se respeta al pie de la letra. Que la foto que se saca, que la ropa que tiene puesta, que el baile, que el hijo, que los modos; y de vez en cuando, que el tema que saca.

Y cuando no es ella la que provoca, son los que se hacen cargo de sus respuestas. Entrevistada en el programa de Futurock, La noche inesperada , Jimena Barón se dejó llevar por la Señorita Bimbo a una charla descontracturada donde habló de comida, de las redes sociales, su rol de madre, los desayunos, y también sobre su cuerpo. "Para mí es un placer tenerte acá -repitió una y otra vez la conductora- porque donde esté la gente acusando a otra yo no quiero estar, porque muchas cosas que decís son de 'buena leche' y yo eso lo valoro mucho", expresó, y enseguida se preguntó: "¿Cómo se combate la corrección política, el dedo de la cancelación?".

Las declaraciones habían sonado inocentes a la noche, a la mañana siguiente no tanto. Porque se supo que la salida al aire de Barón en el programa había generado un debate en el riñón de la emisora, que salió a la luz cuando Julia Mengolini (una de las fundadoras de Futurock) se refirió a ello desde su programa, Segurola y Habana : "Le dije a Bimbo antes: 'A mí esta alianza que tenés con Jimena Barón me parece una pavada, pero vos tenés libertad porque tenés un micrófono, y yo también".

Mengolini, inteligente a la hora de anticiparse a posibles repercusiones, siguió explicando que su malestar iba más allá de cuestiones personales: "A Jimena Barón no la conozco, tal vez es recontra macanuda, pero a mí lo que me cuesta es lo que representa. Ella como cualquiera tiene todo el derecho del mundo a estar buena, a verse como quiera y a ser narcisista, pero no puedo concebir que me digan que eso viene de la mano de un empoderamiento feminista. Que un c... hegemónico sea un símbolo feminista es una trampa. Si a vos te empodera estar buena, perfecto, cada una negocia con el patriarcado como puede . Pero estar buena te sirve solo a vos, no estás haciendo nada por los demás. No me interesa tu empoderamiento, que encima pacta tan claramente con los mandatos machistas del cuerpo perfecto".

Levantando presión por lo sucedido la noche anterior, y por algunos pasajes en los que reconoció sentirse aludida, la periodista apuntó a la relación entre conductora y entrevistada: "¿Por qué para muchos ser gorda está mal? ¿Por qué la discriminaron a Bimbo toda la vida? Porque la norma es ser flaca, y es lo que el feminismo pensante se propone romper desde la primera ola . Un c... trabajadísimo está muy lejos del feminismo de la justicia social, del que hablamos. Flaco favor le hacen las influencers de cuerpos perfectos a ese objetivo, en un país en el que la tasa de desórdenes alimenticios es altísima. Yo sé que (a Bimbo) le gusta el 'salseo' pero esto es una discusión política. No escuché nada interesante en la nota".